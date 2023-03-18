«الفرسان» يعزز صدارته لـ«المحترفين» بالنقطة 45

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، عدنان الغربي، إيهاب زهدي، وأحمد عيسى

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عزز شباب الأهلي، صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، بفوزه أمس على ضيفه خورفكان 3 - 1، باستاد راشد، في الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين، ووصل الفريق إلى النقطة 45، مغرداً في القمة، فيما توقف رصيد خورفكان عند 21 نقطة، سجل أهداف «فرسان دبي»، عمر خربين في الدقيقة 17، وكارتابيا من ركلة جزاء في الدقيقة 45، وسالمين خميس في الدقيقة 82، وأحرز لخورفكان، دودو في الدقيقة 67.

وألغى الحكم هدفاً سجله أيلتون فيليبي، لخورفكان في الدقيقة 50، بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو«VAR»، وهدف أحمد نور الله لشباب الأهلي في الدقيقة 88، بداعي التسلل بإشارة من حامل الراية.

وعرقل النصر فريق العين وتغلب عليه بهدف دون رد سجله عبدالله توري في الدقيقة 75 من المباراة التي جرت بينهما باستاد هزاع بن زايد، وتجمد رصيد «الزعيم»، عند النقطة 40 مبتعداً 5 نقاط عن المتصدر بينما صعد «العميد» للمركز العاشر برصيد 20 نقطة.

جاءت انطلاقة المباراة سريعة وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية من دون خطورة مع أفضلية نسبية للعين، الذي أضاع أكثر من فرصة فيما تألق خالد عيسى حارس العين وأنقذ مرماه من هدف محقق من تسديدة ريان منديز.

وفي الشوط الثاني اندفع لاعبو العين للهجو وأضاع لابا كودجو فرصة خطيرة في مواجهة المرمى ونجح عبدالله التميمي حارس النصر في إبعاد الكرة فيما نجح النصر في تسجيل هدف المباراة الوحيد عن طريق البديل عبدالله توري بالدقيقة 75.

سكة الانتصارات

وعاد الوحدة إلى سكة الانتصارات على حساب مضيفه الظفرة وتغلب عليه 3 - 1، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، متقدماً للمركز الثالث وضاعفت الخسارة من معاناة «فارس الظفرة» الذي اقترب أكثر من الهبوط وتراجع إلى المركز الأخير برصيد 8 نقاط، سجل ثلاثية «العنابي»، أدريان دا سيلفا وماتيوس بيريرا،وجواو بيدرو في الدقائق 7 و 15 و 73 وأحرز للظفرة البديل علي عيد بالدقيقة 94.

مفاجأة

وفاجأ دبا الفجيرة فريق بني ياس وتغلب عليه بهدفين دون رد، مقتنصاً 3 نقاط ثمينة، وهو الفوز الثاني للفريق بالدوري، ووصل «النواخذة» إلى 8 نقاط، وهي الهزيمة الرابعة لـ«السماوي» على التوالي، والحادية عشرة بالموسم، وتوقف رصيد الفريق عند النقطة الـ 19، سجل الهدفين ألفارو دي أوليفييرا، وجبيب يوسف في الدقيقتين 11 و 60.

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