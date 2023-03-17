النصر يلحق الخسارة بالعين ويعرقل مسيرته

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

ألحق النصر الخسارة بمضيفه العين، بهدف دون رد، سجله عبدالله توري في الدقيقة 75 من المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم على ملعب إستاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 20 من دوري أدنوك، وبخسارته ابتعد العين بفارق 5 نقاط عن المتصدر بعد أن تجمد رصيده عند (40 نقطة)، بينما صعد النصر للمركز العاشر برصيد (20 نقطة)

جاءت انطلاقة المباراة سريعة من الطرفين اللذين تبادلا المحاولات الهجومية منذ الدقائق الأولى، ولكن دون خطورة تذكر مع أفضلية نسبية للعين، الذي أضاع أكثر من فرصة كانت أبرزها تسديدة بندر الأحبابي، من مخالفة حرة اصطدمت بالعارضة وأكملت طريقها إلى خارج الملعب، وبالمقابل تألق الحارس خالد عيسى في التصدي لتسديدة بالغة القوة لريان مينديز منقذاًً مرماه من هدف محقق، ولم تشهد الدقائق التالية أحداثاً تذكر لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني بدا العين أكثر رغبة في الوصول لمرمى النصر، إذ اندفع لاعبوه للهجوم، وأضاع لابا كودجو فرصة خطيرة في مواجهة المرمى تماماً، حيث تعملق حارس المرمى عبدالله التميمي في إبعاد تسديدته، وسيطر العين على مجريات اللعب ليحاصر النصر في نصف ملعبه، وتتعدد محاولاته ليهدر المزيد من الفرص أمام المرمى بسبب التسرع تارة، وتألق الحارس النصراوي تارة أخرى.

النصر يتقدم

على عكس مجريات اللعب الذي كانت فيه السيطرة للعين ومن هجمة عكسية نجح النصر في تسجيل الهدف الأول عن طريق البديل عبدالله توري بعد أن ارتدت الكرة من الدفاع العيناوي، وضغط العين بقوة من أجل إدراك التعادل، لكن النصر حافظ على تقدمه ومضى ليفوز بنتيجة المباراة بهدف دون مقابل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز