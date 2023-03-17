الوحدة يعود إلى سكة الانتصارات على حساب الظفرة

المصدر: أبوظبي ــ أحمد عيسى

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عاد الوحدة إلى سكة الانتصارات على حساب مضيفه الظفرة بالفوز عليه 3-1 مساء الجمعة في لقاء الفريقين ضمن الجولة 20 من دوري أدنوك للمحترفين، بعد مواجهة متوسطة الأداء نال خلالها «العنابي» الأفضلية لعباً ونتيجةً، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة متقدماً للمركز الثالث «مؤقتاً»، وضاعفت الخسارة من معاناة «فارس الظفرة» الذي اقترب أكثر من الهبوط وتراجع إلى المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

وخلال المباراة، لم يجد الوحدة صعوبة في فرض أسلوبه والسيطرة على مجريات اللعب خاصة في الشوط الأول الذي شهد تقدمه مبكراً بالهدف الأول عن طريق أدريان دا سيلفا في الدقيقة السابعة، مستفيداً من ارتباك دفاع الظفرة، وأضاف ماتيوس بيريرا الهدف الثاني من ضربة ثابتة سكنت سقف المرمى في الدقيقة 15، وبعد الهدفين واصل الوحدة تفوقه وبحث عن هدف ثالث وسط محاولات الظفرة لتقليص الفارق معتمداً على الهجمات المرتدة لكن دون أن ينجح في تهديد مرمى الوحدة.

وفي الشوط الثاني ارتفع أداء الظفرة بعد أن عاد أكثر تنظيماً ورغبة في تعديل النتيجة لكن الوحدة تمسك بالأفضلية، وتميز الأداء خلال هذا الشوط باللعب المفتوح والهجوم المتبادل حتى أضاف جواو بيدرو الهدف الثالث للعنابي في الدقيقة 73 بضربة رأسية متقنة من عكسية البديل طحنون الزعابي، لكن الظفرة لم يستسلم رغم تأخره بثلاثية فيما واصل الوحدة أيضاً هجومه بحثاً عن هدف رابع لتستمر المواجهة سجالا بين الفريقين وفي الزمن المهدر أحرز الظفرة هدفه الوحيد بواسطة البديل علي عيد، أطلق بعده الحكم صافرة النهاية بفوز ضمد جراح خسارة الوحدة في الجولة السابقة أمام العين وزاد من أحزان الظفرة.

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