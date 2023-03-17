35 مشاركاً في «تدريبية قضاة الملاعب الواعدين»

المصدر: دبي- البيان

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انطلقت، أمس، بدبي الدورة التدريبية الثانية لتطوير قضاة الملاعب الواعدين، خلال الموسم الكروي الحالي، والتي تنظمها إدارة قضاة الملاعب في اتحاد الكرة وتختتم بعد غد، بمشاركة 35 حكماً.

وشهد افتتاح الدورة التدريبية سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة قضاة الملاعب، وبحضور لي بروبرت مدير إدارة قضاة الملاعب.

ورحب سالم علي الشامسي بمحاضري الاتحاد الدولي عصام عبدالفتاح، وأحمد علي محمد، ونقل لهما تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة، كما رحب بالمشاركين في فعاليات الدورة.

وقال سالم علي الشامسي: عملية إعداد وتطوير قضاة ملاعب كرة القدم تحتاج للعديد من الدورات التدريبية وورش العمل، التي تنمي خبرات قضاة الملاعب، ونحرص في اتحاد الكرة على توفير كل تلك المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك، بالإضافة لعملية التعليم المستمر لعناصر منظومة التحكيم للتناسب خبراتهم مع تطورات لعبة كرة القدم وقوانينها، التي يطرأ عليها استحداثات من حين لآخر.

خطة مستمرة

وأضاف سالم علي الشامسي: خطة لجنة قضاة الملاعب في اتحاد الكرة مستمرة في عملية التطوير بصفة دورية قبل وخلال وبعد الموسم الرياضي، ونركز على تطوير خبرات قضاة الملاعب الواعدين، الذين نرى أنهم امتداد ورافد مهم لحكام الفريق الأول خلال الفترة المقبلة، في ظل ثقتنا بقدرتهم على الوصول لهدفنا المطلوب.

ويتناول الجانب النظري للدورة التدريبية قانون اللعبة بكرة القدم وتعديلاته الأخيرة، واستعراض بعض الحالات التحكيمية وتفسيرها، إلى جانب بعض النقاط الخاصة بالتأهيل الفني للحكام خلال إدارة المباريات، بينما يتضمن الجانب العملي مباريات كرة قدم مصغرة، يتم خلالها الاستعانة بلاعبين هواة، ويهدف هذا الجانب إلى الوقوف على قدرة تقدير حكم المباراة للمخالفات، واتخاذ القرارات التحكيمية الصحيحة، التي تتناسب مع كل حالة.

وتأتي هذه الدورة ضمن مشروع قضاة الملاعب الواعدين من الصف الثاني، وحكام كرة قدم المراحل السنية، الذي يرتكز على تطوير خبراتهم وتأهيلهم بالاستعانة بالخبرات الواسعة لمحاضري الاتحادين الآسيوي والدولي، وذلك لتحقيق الهدف الأبرز للمشروع، وتأهيلهم ضمن حكام الفريق الأول.

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