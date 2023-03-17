16 فريقاً ببطولة الفرجان الرمضانية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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تنطلق بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم في موسمها الحادي عشر 27 مارس المقبل بملاعب جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية برأس الخيمة، بمشاركة 16 فريقاً من مختلف إمارات الدولة، وتنظم المنافسات جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء»، وتستمر حتى 13 أبريل المقبل.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام الجمعية ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، من المتوقع أن يشهد الموسم الحادي عشر من البطولة مباريات قوية ومثيرة، تسعى الفرق إلى تقديم أفضل ما لديها للفوز باللقب، وقال: ننتظر حضوراً جماهيرياً كبيراً من أنصار الفرق، وتعد البطولة جزءاً من سلسلة بطولات الفرجان التي تقام بشكل دوري من كل عام خلال شهر رمضان مستهدفة فئة الشباب والمجتمع من محبي كرة القدم، حيث تشكل البطولة متنفساً لهم وفرصة لاكتشاف المواهب.

وأشار إلى أن بطولة الفرجان الرمضانية تأتي في إطار سعي الجمعية لتوفير بيئة رياضية ملائمة للشباب لممارسة هواياتهم وتنمية مهاراتهم، حيث إن الرياضة أحد العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة وتعزيز الصحة والسلامة المجتمعية.

وأضاف: حصلت البطولة على المركز الأول في مسابقة «أفضل مبادرة في مجال الرياضة المجتمعية»، والتي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، حيث تعد البطولة واحدة من أكبر وأنجح البطولات التي يتم تنظيمها على مستوى الإمارات، وتشكل فرصة لاكتشاف المواهب الصاعدة.

وأوضح محمد أبو العزم مدير اللجنة الإعلامية للبطولة، أن اللجنة المنظمة تعمل على توفير جميع الظروف الملائمة لإنجاح البطولة.

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