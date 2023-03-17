معسكر ناجح لأكاديمية دبا الفجيرة

المصدر: دبا – محمد فضل

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اختتم بملاعب دبا الفجيرة معسكر براعم أدنوك الرياضي الذي نظمته أكاديمية النادي في الفترة من 13 إلى 16 مارس الجاري بمشاركة نحو 350 طفلاً للفئات العمرية من 5 إلى 13 عاماً، جاؤوا من مختلف مناطق مدينة دبا وضواحيها، حيث قضوا أوقاتاً رياضية ممتعة وتدربوا على مختلف فنون الكرة تحت إشراف مدربين من أصحاب الخبرات في الأكاديميات.

وأشاد أحمد سعيد الظنحاني رئيس شركة كرة القدم بنادي دبا الفجيرة بمعسكر البراعم الذي وجد تفاعلاً كبيراً من قبل أطفال وبراعم دبا والمناطق المجاورة لها، منوهاً إلى أن ملاعب نادي دبا تحولت إلى خلية نحل وشملت العديد من التدريبات التي قدمها مدربون لهم خبرة ودراية في تدريبات الأطفال منوهاً إلى أن المعسكر اختتم أيامه بنجاح وأعتقد أن الأطفال استفادوا كثيراً من قيامه معرباً عن أمله أن تستمر مثل هذا المعسكرات مستقبلاً لكي تستفيد منها أكبر شريحة من الأطفال الذين ينتظرهم مستقبل مشرف في كرة القدم وسيكونون خير عون وسند للأندية والمنتخبات في قادم السنوات.

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