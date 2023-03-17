دبا الفجيرة يفاجئ بني ياس في الشامخة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي



اقتنص دبا الفجيرة ثلاث نقاط ثمينة، بفوزه خارج أرضه على حساب مضيفه بني ياس، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من دوري أدنوك للمحترفين، ليتمسك متذيل الترتيب ببصيص الأمل الضعيف في البقاء في "المحترفين" رغم صعوبة المهمة.

ورفع دبا الفجيرة، الذي يصارع على البقاء، رصيده إلى 8 نقاط، محققاً ثاني انتصاراته في الدوري الموسم الحالي، وأول انتصار له على بني ياس، في ملعب الأخير، طوال تاريخ مواجهاتهما، بينما تلقى السماوي هزيمته الرابعة على التوالي، والحادية عشرة هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند النقطة الـ 19.

وفاجأ "النواخذة" أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة 11 عن ألفارو دي أوليفييرا من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس بني ياس، فهد الظنحاني.

واستغل لاعبو دبا الفجيرة الأخطاء الدفاعية الواضحة في الخط الخلفي لبني ياس، وسنحت للضيوف أكثر من فرصة محققة للتسجيل، فيما ظهر السماوي بمستوى مخيب رغم الفرص التي لاحت للفريق ولكنه عجز عن استغلالها.

وعزز حبيب يوسف تقدم دبا بالهدف الثاني في الدقيقة 60 بكرة رأسية ارتطمت بقدم المدافع خالد العطاس وغيرت اتجاهها نحو المرمى.

ونجح لاعبو دبا في الحفاظ على تقدمهم أمام محاولات بني ياس في العودة في النتيجة، واستبسل خط الدفاع وحارس المرمى في الزود عن مرمى الفريق، لتنتهي المباراة بانتصار غالٍ لـ "النواخذة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز