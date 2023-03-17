شباب الأهلي يهزم خورفكان ويعزز صدارته لدوري أدنوك للمحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير غلام كاركر

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عزز شباب الأهلي، صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، بعد الفوز على ضيفه خورفكان 3-1، في مباراتهما على ملعب إستاد راشد مساء اليوم، في الجولة 20 للدوري.

وسجل لشباب الأهلي، عمر خربين في الدقيقة 17، وكارتابيا من ركلة جزاء في الدقيقة 45، وسالمين خميس في الدقيقة 82، وأحرز هدف خورفكان دودو في الدقيقة 67، ورفع "فرسان دبي" رصيدهم إلى 45 نقطة في المركز الأول، وتوقف رصيد خورفكان عند 21 نقطة، وتجمد في المركز التاسع.

وقدم الفريقان أداءً سريعاً في الشوط الأول، وتمكن عمر خربين، من تسجيل هدف أول لشباب الأهلي في الدقيقة 17، بتسديدة قوية وسريعة، بعد عرضية من عزيز غاييف، ولم يستطيع أحمد حمدان حارس مرمى خورفكان، أن يفعل معها شيئاً.

وأبعد قائم مرمى خورفكان، تسديدة كارتابيا لاعب شباب الأهلي، بعدما اصطدمت بالمدافع وغيرت اتجاهها في الدقيقة 25، واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، وأحرز منها كارتابيا الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 45.

وألغى الحكم هدفاً سجله أيلتون فيليبي، لخورفكان في الدقيقة 50، بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو، وقلص دودو، الفارق لخورفكان في الدقيقة 67، بتسديدة ذكية مستفيداً من تقدم ماجد ناصر حارس شباب الأهلي عن مرماه.

وأضاف المدافع البديل سالمين خميس، الهدف الثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 82، بتسديدة قوية لكرة تهيأت أمامه، بعد خطأ من مدافعي خورفكان في إبعاد ركلة ركنية، وألغى الحكم هدفا سجله أحمد نور الله لشباب الأهلي في الدقيقة 88، بداعي التسلل بإشارة من حامل الراية.

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