رابطة المحترفين تطلق برنامج "بناء القدرات التعليمية لمنتسبي الأندية"

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم إطلاق، فعاليات النسخة الرابعة من برنامج بناء المهارات التعليمية، لمنتسبي أندية المحترفين، الاثنين المقبل، استكمالاً لجهود التطوير الخاصة بتعزيز قدرات موظفي الأندية، ورفع مستويات أدائهم وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2023.

يأتي إطلاق البرنامج لنسخة 2023، ليكون العام الرابع على التوالي، الذي تقوم خلاله الرابطة بتطبيق هذا البرنامج، الذي يشمل وحدات تدريبية متخصصة ومتنوعة، تقوم على تطوير جميع عناصر الاحتراف، وفي مقدمتها الكفاءات الإدارية والوظيفية، للارتقاء بكرة القدم الإماراتية بشكل متكامل.

يستهدف البرنامج هذا العام 4 فئات رئيسية هي وحدة ضابط إشراك الجماهير، ووحدة الحوكمة والشؤون القانونية، ووحدة التسويق والعلامة التجارية، ووحدة الإدارة التنفيذية لكرة القدم.

وتشهد كل وحدة عقد ورشتي عمل تخصصيتين، ثم عقد مجموعة من الجلسات الإرشادية، وإجراء عملية تقييم للمشاركين لاجتياز البرنامج، والحصول على شهادة دولية معتمدة من منظمة "EDUQUAL UK" البريطانية، على مدار 3 أشهر لكل وحدة.

وتبدأ الوحدة الأولى، من خلال الورشة التخصصية الأولى، بحضور ضباط إشراك الجماهير التابعين لأندية كرة القدم المحترفة، يوم الاثنين المقبل، على أن تستكمل بالورشة الثانية في 28 مارس، ومن ثم البدء بالجلسات الإرشادية مع المستشار المخصص لهذه الوحدة التدريبية.

وشهد البرنامج في النسخ الثلاث الماضية تحقيق نجاحات متعددة، من خلال سعيه لدعم موظفي الأندية في حياتهم المهنية، ومساعدة الأندية على تحقيق المزيد من درجات التقدم في مجالات الاحتراف على الأصعدة كافة.

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