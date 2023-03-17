4 مباريات في الجولة 20 لـ «المحترفين» اليوم

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، عدنان الغربي، محمد فضل، محمد صادق، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

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تنطلق اليوم مباريات الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين، بأربع مباريات، وسيكون صراع القمة حاضراً في مباراتي شباب الأهلي مع خورفكان باستاد راشد، والعين مع النصر باستاد هزاع بن زايد، وتتركز طموحات «فرسان دبي» و«الزعيم» على الصدارة التي يحتلها شباب الأهلي حالياً بـ 42 نقطة، فيما يملك العين 40 نقطة بالمركز الثاني، وهو يسعى للفوز وانتظار هدايا من مباريات منافسيه، فيما يلعب بني ياس مع دبا الفجيرة بالشامخة والظفرة مع الوحدة باستاد حمدان بن زايد.

ويواجه شباب الأهلي ضيفه خورفكان في الخامسة و45 دقيقة بطموح الحفاظ على القمة، بينما يأمل خورفكان (21 نقطة) العودة بنتيجة إيجابية ،ويأمل العين في لقائه مع النصر في الثامنة والنصف من مساء اليوم الوصول للنقطة 43، فيما يتطلع النصر (17 نقطة) للهروب من منطقة الخطر،ويفتقد الفريق جهود الحارس أحمد شمبيه وسلطان الشامسي للإصابة ومحمد شاكر لبنود الإعارة.

ويستقبل الظفرة (8 نقاط) عند الثامنة والنصف مساءً ، ضيفه الوحدة في مباراة الجريحين، بطموح إيقاف نزيف النقاط، إذ فقد الظفرة نقطتين بالجولة السابقة بتعادله أمام البطائح منافسه المباشر على البقاء بينما تعرض الوحدة للخسارة أمام العين بثلاثية ليتراجع رابعاً برصيد 37 نقطة ويدخل الفريق المواجهة بجهاز فني جديد بقيادة الهولندي آرنو بويتنويغ المدير الفني لأكاديمية الكرة بالنادي.

ويستضيف بني ياس( 19 نقطة) في الخامسة و45 دقيقة، فريق دبا الفجيرة( 5 نقاط) ، ويطمح الفريقان لتحقيق الفوز الغائب، ويعود آخر فوز لبني ياس في الدوري إلى الجولة 14 وكان على حساب خورفكان، فيما حقق«النواخذة» ففوزاً واحداً طوال 19 جولة.

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