آلان ماركيز لـ« البيان»: الوحدة لا يزال في المنافسة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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أكد البرازيلي آلان ماركيز لاعب وسط الوحدة أن «العنابي» لا يزال منافساً في دوري أدنوك للمحترفين، على الرغم من الخسارة، التي تعرض لها الفريق في الجولة الأخيرة أمام العين، مشدداً على أن الوحدة بحاجة لتكاتف الجميع والبقاء متحداً من أجل مواصلة القتال في الدوري حتى النهاية، ومنذ انضمامه للوحدة مطلع الموسم الجاري نجح آلان في أن يكون عنصراً مؤثراً في صفوف العنابي، وبمثابة «رمانة الميزان» في خط الوسط، خصوصاً في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها، بعدما انضم للفريق قادماً من إيفرتون الإنجليزي في واحدة من أكبر الصفقات، التي شهدها دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي.

وقال آلان ماركيز لـ«البيان»: الفريق مر بظروف صعبة للغاية قبل وأثناء مباراة العين في الكلاسيكو الأخير، حيث افتقد الفريق بعض العناصر نتيجة الغيابات والإصابات، إضافة إلى عدم التوفيق، خلال مجريات اللقاء، واستقبال هدف في الشوط الأول نتيجة سوء الحظ رغم أفضلية الفريق حتى ما قبل الهدف، وزاد الموقف صعوبة بعد أن لعبنا بنقص عددي عقب طرد عبدالله الكربي، حيث واجهنا فريقاً جيداً للغاية، ولكن الأمور سارت بشكل غير موفق. وتعرض آلان للإصابة في الشوط الثاني من مباراة الوحدة والعين في الكلاسيكو، خرج على أثرها من الملعب.

منافسة

وعما إذا كانت الخسارة من العين أبعدت الفريق عن المنافسة أوضح: بالطبع لا، فالفارق 5 نقاط فقط مع المتصدر، و3 نقاط مع الوصيف، والوحدة لا يزال في صلب المنافسة على لقب الدوري، وهناك 7 مباريات متبقية في عمر المسابقة، وهو عدد ليس بالقليل في الدوري، وقد يشهد الكثير من التغييرات.وأضاف: يجب علينا عدم النظر إلى جدول الترتيب الآن، ولكننا مطالبون بمواصلة القتال في كل مباراة، ومحاولة الفوز بجميع المواجهات، وشدد آلان على أن الفريق كان بحاجة إلى الحظ في بعض المباريات، مشيراً إلى أنه لا يمكن إلقاء اللوم على أحد في النتائج السلبية، في ظل سعي الجميع لتقديم كل ما لديه.

وأضاف: نعلم أن جمهور الوحدة حزين وغاضب، بسبب الخسارة الأخيرة، وعدم نجاح الفريق في تجاوز العين، ولكن أقول لهم: يجب على الجميع التكاتف والاستمرار في مؤازرة الفريق للعودة إلى الانتصارات، خصوصاً أن الدوري لم ينته بعد، والمنافسة قائمة، وكل الاحتمالات واردة.ووصف آلان الدوري الإماراتي بالقوي والتنافسي بدليل وجود أكثر من فريق في صراع المنافسة على اللقب حتى الجولات الأخيرة، إضافة إلى وجود عدد كبير من اللاعبين الأجانب والمواطنين على مستوى عالٍ للغاية.

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