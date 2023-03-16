بحضور راشد بن حميد.. إنفانتينو رئيساً لـ«فيفا» لفترة ثالثة بالتزكية

المصدر: كيغالي- البيان

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شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم «كونغرس الفيفا الـ 73»، والذي عقد أمس، في العاصمة الرواندية كيغالي.

وتم خلال «الكزنغرس» الإعلان عن فوز السويسري جياني إنفانتينو، برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم لدورة جديدة 2023-2027، استناداً للبند 30 المادة 3، والبند 52 المادة 3 من لوائح الحوكمة الخاصة بالفيفا، والتي تنص على أن اجتماع الجمعية العمومية يمكن أن يقرر انتخاب الرئيس بالتزكية، في ظل وجود مرشح واحد فقط للمنصب.

واستعرض «الكونغرس» التقرير السنوي، وناقش المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء والمجلس

وتحدد يوم 17 مايو 2024 لاجتماع الجمعية العمومية المقبل.

حضر الجمعية العمومية يوسف حسين النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد.

وبدأ جدول أعمال الاجتماع بكلمة جياني إنفانتينو، رحب خلالها برؤساء الاتحادات القارية ووفود الاتحادات الوطنية، وتحدث عن مجموعة من الشخصيات الرياضية والداعمة لنشاط كرة القدم من مختلف البلدان، وتحديداً المغفور له، بإذن الله، الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وذلك تخليداً لذكراهم ودورهم المؤثر في كرة القدم حول العالم.

تحدث إنفانتينو عن الإنجازات، التي تحققت خلال فترة رئاسته، واستعرض المشاريع التطويرية المزمع تنفيذها، خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأدار الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عملية انتخاب رئيس الاتحاد الدولي.

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