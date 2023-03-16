النصر يفتقد مدربه توميتش أمام العين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يفتقد النصر مدربه الكراوتي غوران توميتش في المباراة التي تجمعه، غداً، ضد العين ضمن منافسات الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين بسبب وعكة صحية ألمت به أمس.

وكلفت إدارة النصر المدرب المواطن علي مراد والطاقم المعاون لتوميتش بالإشراف على تدريبات العميد وقيادته أمام الزعيم.

وحضر توميتش المؤتمر الصحافي للمباراة أمس قبل مغادرة الملعب بسبب شعوره بالإرهاق، تاركاً مهمة تدريب الفريق لجهازه المعاون.

وإضافة إلى المدرب توميتش يفتقد النصر في مباراته غداً ثلاثة لاعبين هم: حارس المرمى أحمد شمبيه وسلطان الشامسي بسبب الإصابة والمدافع محمد شاكر بسبب بنود الإعارة.

ويحتل النصر المركز 12 في دوري أدنوك للمحترفين بـ17 نقطة بفارق 9 نقاط عن الظفرة صاحب المركز قبل الأخير.

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