«الانضباط» تصدر عدداً من العقوبات

المصدر: (دبي - البيان)

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نظرت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وحضور حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني وسلمان الطويل وبدر خميس، أعضاء اللجنة في تقرير حكم المباراة التي جمعت فريقي ريجينال ولاليغا إتش بي سي في مسابقة دوري الدرجة الثانية، وقررت اللجنة إيقاف لاعب لاليغا جان فليب ثلاث مباريات وتغريمه مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف درهم، بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة.

وفرضت اللجنة غرامة مالية على فريق الناشئين لنادي الوصل تحت 16 سنة (أ) قدرها خمسمائة درهم، بسبب تأخر بداية الشوط الأول لمباراته أمام نادي الظفرة لمدة تسع دقائق، نظراً لعدم وجود سيارة الإسعاف. وبعد النظر في تقرير المباراة النهائية لبطولة كأس الأشبال تحت 15 سنة، قررت اللجنة إيقاف لاعب نادي العين سعيد غريب مباراتين وتغريمه مبلغاً وقدره ألف درهم لسلوكه غير الرياضي مع لاعب الفريق المنافس، واتخذت العقوبة ذاتها وغرامة مالية قدرها ألف ومئتان وخمسون درهماً على لاعب نادي النصر فهد خليل، بسبب ما أحدثه من تلفيات في ملعب المباراة.

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