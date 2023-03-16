الهوتي : فضلت البقاء بكلباء رغم العروض

المصدر: كلباء - محمد فضل

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أعلن نادي اتحاد كلباء عن تجديد عقد حارسه المتألق عيسى الهوتي، والذي فضل البقاء في عرين النمور حتى العام 2026 المقبل، على الرغم من تلقيه عرضاً للانتقال لأحد أندية دوري المحترفين في إمارة دبي اعتباراً من الموسم المقبل.

وأكد الهوتي في تصريح لـ«البيان»، أنه تلقى أكثر من عرض لكنه فضل الاستمرار مع الفريق الذي ترعرع فيه وتعلم على ملاعبه أبجديات كرة القدم، ولذلك فهو ممتن لإدارة وجماهير كلباء الوفية التي لطالما كانت الداعم الأول له ولزملائه اللاعبين ولجميع المدربين والكوادر التي صقلت موهبته سواء في المراحل السنية وصولاً للفريق الأول، كما شكر الهوتي الأندية التي كانت تسعى لضمه خلال الفترة الماضية.

شكر

ووجه الحارس الهوتي الشكر إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس النادي، على حرصه ودعمه واهتمامه بكل التفاصيل المتعلقة بتجديد العقد، والدعم المعنوي الكبير الذي يلقاه من الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب الرئيس، لافتاً إلى أن سعادته كبيرة بالبقاء لثلاثة مواسم أخرى في عرين كلباء، وأرجو أن أواصل بذات الروح والتميز والشغف في قادم المباريات.

وأوضح الهوتي أن الفريق بقيادة المدرب الشاب فرهاد مجيدي، يسعى لتحقيق آمال وطموحات الإدارة والجماهير العاشقة والمحبة لهذا الكيان، وذلك بتقديم المستوى المُرضي والسعي الدائم لكتابة تاريخ جديد لنمور كلباء.

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