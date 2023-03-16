32 فريقاً في بطولة الناشئين بدبي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تستضيف دبي منافسات بطولة «كأس مينا لكرة القدم» للناشئين التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثاني توالياً، ويشارك فيها 32 فريقاً من مختلف قارات العالم يتقدمها فريقا كريستال بالاس وساوثمبتون الإنجليزيان ويوكوهاما الياباني وأيسو يونايتد ونيويورك ريد بل الأمريكيان، إلى جانب أكاديميتي النجمين روبي فاولر ولوكاس بولدولسكي في بولندا، وتقام منافساتها بين 31 مارس الجاري و5 أبريل المقبل على ملاعب جبل علي للغولف والرماية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وكريس براون مؤسس كأس مينا، وستيوارت ماكموردو مدير العمليات - الرياضة والترفيه في نادي ومنتجع جبل علي للغولف والرماية.

وتم الكشف خلال المؤتمر عن تعيين تيدي شيرينغهام الأسطورة السابق لمانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا سفيراً لـ«كأس مينا 2023» للعام الثاني على التوالي.

وقال أحمد سالم : «تجمع البطولة أكثر من 600 لاعب بالإضافة إلى المدربين والإداريين يحضرون إلى دبي من مختلف دول وقارات العالم مما يساهم في دعم السياحة الرياضية».

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