4 من «عشاق الشباك».. يطاردون النهاية السعيدة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اقترب السباق على جائزة هداف دوري أدنوك للمحترفين للموسم الجاري 2023-2022، من الوصول إلى خط النهاية، مع بقاء 7 جولات فقط على ختام المسابقة بنهاية مباريات الجولة 19، وبات التنافس شبه قاصر على الرباعي التوغولي لابا كودجو مهاجم العين، وعلي مبخوت مهاجم الجزيرة، وفابيو دي ليما مهاجم الوصل، والبرازيلي جواو بيدرو مهاجم الوحدة.

ويتصدر لابا كودجو، هداف الموسم الماضي، قائمة هدافي الدوري حالياً بتسجيله 21 هدفاً خلال 1694 دقيقة موزعة على 19 مباراة بمتوسط 1.1 هدف في المباراة الواحدة، بمساهمة 41 % من أهداف فريقه العين الذي سجل 51 هدفاً، ليكون الأقوى هجوماً حتى الآن، وأحرز المهاجم التوغولي، 12 من 28 هدفاً للعين داخل ملعبه بنسبة مساهمة 43%، و9 من 23 هدفاً للعين خارج ملعبه بنسبة مساهمة 39%.

ويحتل مبخوت، هداف الدوري الموسم قبل الماضي، المركز الثاني في قائمة الهدافين بتسجيل 18 هدفاً خلال 1620 دقيقة موزعة على 18 مباراة بمعدل تسجيل هدف واحد في كل مباراة، وبنسبة مساهمة 50%، بعدما وصلت حصيلة الجزيرة في الدوري 36 هدفاً، وذلك بعدما سجل اللاعب 9 من 17 هدفاً للجزيرة داخل ملعبه بنسبة مساهمة 53%، و9 من 19 هدفاً خارج ملعبه بنسبة مساهمة 47%.

ويأتي فابيو دي ليما، في المركز الثالث في قائمة الهدافين بتسجيل 14 من 36 هدفاً سجلها الوصل، وأحرز مهاجم منتخبنا أهدافه في 1588 دقيقة موزعة على 18 مباراة مع فريقه، وبنسبة مساهمة 39%، إذ سجل فابيو، 9 من 21 هدفاً داخل ملعب الوصل بنسبة مساهمة 43%، و5 من 15 هدفاً خارج ملعبه بنسبة مساهمة 33%.

تميز

يحتل بيدرو، المركز الرابع بتسجيله 11 هدفاً في 1372 دقيقة موزعة على 18 مباراة، بنسبة مساهمة 31%، إذ سجل الوحدة 35 هدفاً، وكان نصيب بيدرو منها داخل ملعب فريقه 5 من 19 هدفاً بنسبة مساهمة 26%، و6 من 16 هدفاً خارج ملعب الوحدة بنسبة 38%.

توقع

وتوقع راكان العجمي لاعب الجزيرة السابق، أن يحسم لابا كودجو، جائزة هداف دوري أدنوك للمحترفين هذا الموسم بنسبة تتجاوز 80%، موضحاً: «يملك العين مفاتيح لعب متعددة، وهو ما يتيح لمهاجمه التوغولي، التواجد دائماً والتركيز على اللعب من داخل منطقة الجزاء، بينما يضطر مبخوت، إلى النزول إلى وسط الملعب كثيراً، لاستلام الكرة وبناء الهجمات، وهو ما يفقده خطورته وفعاليته الهجومية المعروف بها عندما يكون داخل منطقة الجزاء».

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