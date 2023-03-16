«فيفا» يعتمد موعد مونديال الشاطئية بدبي

المصدر: كيغالي - البيان

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صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خلال جلسته التي عقدت أول من أمس في العاصمة الرواندية كيغالي على هامش اجتماع الكونغرس الـ73 المقرر عقده اليوم، على موعد إقامة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية – الإمارات 2023 خلال الفترة من 16 إلى 26 نوفمبر المقبل في دبي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن في وقت سابق عن فوز ملف الإمارات باستضافة هذه البطولة العالمية بعد تفوقه على الملفات الأخرى، حيث تعد هذه الاستضافة هي الثانية لدولة الإمارات بعد نسخة 2009 التي أقيمت في دبي، والتي شهدت تتويج منتخب البرازيل بلقب البطولة على حساب سويسرا.

ويترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وفد الاتحاد باجتماعات الجمعية العمومية «كونغرس» الاتحاد الدولي (فيفا) الــ73 اليوم في العاصمة الرواندية كيغالي.

ويضم الوفد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، ومحمد عبد الله بن هزام الظاهري، الأمين العام.

ويتضمن جدول أعمال الكونغرس العديد من البنود؛ أهمها تزكية ترشيح جياني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لولاية جديدة من 2023 إلى 2027، وعرض التقرير السنوي الصادر من «فيفا»، ومناقشة مقترحات الاتحادات الوطنية الأعضاء وتحديد موعد اجتماع الكونغرس المقبل.

وعلى جانب آخر يبدأ منتخبنا الوطني الأول للكرة الشاطئية اليوم، مشواره للمنافسة على كأس آسيا للكرة الشاطئية 2023 في مدينة بتايا التايلاندية، بلقاء منتخب أوزبكستان، ضمن المجموعة الثانية للبطولة، والتي تشهد أيضاً، مواجهة منتخبي إيران وماليزيا، بينما يلتقي ضمن المجموعة الأولى اليوم أيضاً، البحرين مع أفغانستان، وتايلاند مع السعودية.

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