رسالة وداع من خيمينيز للوحدة

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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ودع الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة، الفريق عقب إقالته بعد الخسارة من العين، وقال خيمينيز في رسالة نشرها وكيل أعماله على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: انتهت تجربتي الثانية مع الوحدة، وللحقيقة استمتعت كثيراً بتلك التجربة التي ميزتها الضيافة الرائعة وحسن التعامل الذي وجدته من الجميع هنا في الإمارات.

وأضاف: أود توجيه الشكر إلى جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على تفانيهم وتعاملهم الاحترافي والجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، وشكراً لكل المشجعين والجماهير التي دعمت الفريق خلال مشواره، وختم قائلاً: أعتقد أنني أنهيت مغامرتي الثانية مع الوحدة بشكل أفضل مهنياً وشخصياً، وأتمنى أن أكون قد تركت ذكرى طيبة لدى الجميع.

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