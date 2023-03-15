15 فريقا دوليًا في "كأس مينا" بدبي 31 مارس الجاري

المصدر: البيان

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تستضيف دبي خلال الفترة من 31 مارس إلى 5 أبريل 2023 منافسات بطولة "كأس مينا لكرة القدم" للناشئين التي تنظمها شركة سي بي إف بيرفورمانس بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثاني على التوالي، ويشارك فيها 32 فريقًا من مختلف قارات العالم يتقدمهم فريق كريستال بالاس وساوثمبتون الإنجليزيين ويوكوهاما الياباني وأيسو يونايتد ونيويورك ريد بل الأمريكيين، إلى جانب أكاديميتي النجمان روبي فاولر ولوكاس بولدولسكي في بولندا وتحتضن منافساتها ملاعب جبل علي للجولف والرماية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، وكريس براون مؤسس كأس مينا، وستيوارت ماكموردو مدير العمليات - الرياضة والترفيه في نادي ومنتجع جبل علي للجولف والرماية.

وقال أحمد سالم: "يسر مجلس دبي الرياضي ان يقدم الدعم الكامل لهذا الحدث الكبير والتعاون مع شركة سي بي إف بيرفورمانس من خلال هذه البطولة، التي تعد نموذجا للعلاقة الناجحة التي نسعى إلى تعزيزها مع القطاع الخاص بهدف نشر ممارسة الرياضة والنشاط البدني واستقطاب المواهب الرياضية وتطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يحقق الأهداف الاستراتيجية التي وضعها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الرياضية".

وأضاف أحمد سالم: "تجمع هذه البطولة أكثر من 600 لاعب بالإضافة إلى المدربين والإداريين يحضرون إلى دبي من مختلف دول وقارات العالم مما يساهم في دعم السياحة الرياضية، كما أن هؤلاء اللاعبين يمثلون 32 فريقًا من 4 مجموعات سنية من 12 إلى 18 سنة من 4 قارات مختلفة من بينهم 15 فريقًا من أوروبا وأفريقيا والهند والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية يتنافسون أمام 17 فريقًا من الأكاديميات الخاصة في الدولة، لذلك فإنها تمنح فرصة كبيرة للاعبين الناشئين لخوض منافسات حقيقة مع فرق متنوعة من مختلف المدارس الكروية والاحتكاك مع مواهب مهارية جديدة مما يساهم في رفع مستوى اللعب لديهم، ونؤكد حرص مجلس دبي الرياضي على تقديم الدعم وتوفير كل سبل النجاح لهذا الحدث".

وقال كريس براون: "نشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل للبطولة ما ساهم في تحقيقها نجاحًا كبيرًا في العام الماضي ويسعدنا أن يستمر هذا النجاح، حيث نجمع بين لاعبي كرة القدم الشباب الواعدين من جميع أنحاء العالم للتنافس مع أفضل الفرق في دولة الإمارات، ونأمل أن نوفر لهؤلاء اللاعبين الناشئين تجربة لن ينسوها أبدًا داخل وخارج الملعب وكذلك الاستمرار في تطوير كرة القدم للشباب في الإمارات والمنطقة، وستحقق هذه البطولة نجاحًا كبيرًا بفضل المنشآت والمرافق الموجودة في دبي المصممة على أعلى طراز وبمواصفات عالمية من الدرجة الأولى، وكذلك الانتشار الواسع للثقافة الرياضية بين كافة أوساط المجتمع في دبي".

وقال الأسطورة السابق لمانشستر يونايتد وإنجلترا تيدي شيرينغهام وهو سفير كأس مينا: "يسعدني أن أعود للسنة الثانية لدعم كأس مينا. التنظيم والإقامة والمرافق على أعلى مستوى، وهو مشهد مذهل لهؤلاء اللاعبين الشباب للمشاركة فيه ، مما سيساعدهم بالتأكيد على إعدادهم لمهنة محتملة في كرة القدم الاحترافية ".

ومن جانبه قال ستيوارت ماكموردو: "نحن سعداء لرعاية واستضافة هذه البطولة المهمة التي تقام للعام الثاني على التوالي وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي ومنظمي البطولة نطمح أن تحقق هذه البطولة أهدافها المرجوة من تطوير مهارات لاعبينا الناشئين من خلال التنافس الشريف مع الفرق من مختلف دول العالم، وسنحرص في نادي ومنتجع جبل علي أن نوفر كل سبل الراحة والسلامة للمشاركين والمنظمين والوفود القادمة مع الفرق".

وعقب المؤتمر الصحفي تم إجراء مراسم قرعة الفرق المشاركة في مختلف الفئات بالبطولة التي أسفرت عن تقسيم الفرق المشاركة في كل فئة إلى مجموعتين تتكون كل مجموعة من أربع فرق، ومن أبرز الأندية المشاركة في البطولة: كريستال بالاس وساوثمبتون الإنجليزيين، روبي فاولر ولوكاس بولدولسكي البولنديين، نيويورك ريد بولز، وأيسو يونايتد الأمريكيين، ناديي كيرلا، ومومباي سيتي الهنديين، يوكوهاما الياباني، لي مان من هونغ كونغ.

تأسست بطولة "كأس مينا لكرة القدم" في دبي لتصبح بطولة رائدة في العالم لكرة القدم للناشئين، وتوفر منصة لأفضل المواهب من جميع قارات العالم، ومن أبرز الشركاء الرسميين للبطولة نادي ومنتجع جبل علي، وأمبرو، ولاكنور، ومياه الواحة، وميدكلينك، وموقع جول، وبلاي ميكر، ومنصة ريكاست ومقرها المملكة المتحدة، والتي ستقوم ببث منافسات البطولة بالبث الحي على الأجهزة الرقمية لتتمكن عائلات اللاعبين في مختلف دول العالم والمتابعين للبطولة من مشاهدة المباريات مباشرة على أجهزتهم الرقمية، كما سيتم تصوير البطولة بواسطة شركة بيكسلوت من خلال الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تقدم تحليلًا دقيقًا لأداء اللاعبين وسيتم إرسال التقارير التي تحتوي على الإحصائيات والتحليلات إلى اللاعبين حتى يتمكن المدربين واللاعبين من مراقبة تقدم أدائهم باستخدام تحليلات جي جي 8.

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