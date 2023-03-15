النعيمي يترأس وفد اتحاد الكرة الإماراتي في كونغرس «فيفا»

المصدر: البيان

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يترأس الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وفد الاتحاد في اجتماع كونغرس الاتحاد الدولي الــ 73 المقرر عقده غداً الخميس في العاصمة الرواندية كيجالي برئاسة جياني انفاتينو وبحضور رؤساء وممثلي الاتحاد الوطنية الأعضاء.

ويضم الوفد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم، ومحمد عبدلله هزام الظاهري الأمين العام.

ويتضمن جدول أعمال الكونغرس العديد من البنود أهمها تزكية جياني انفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لولاية ثالثة من 2023 إلى 2027، وعرض التقرير السنوي الصادر من الاتحاد الدولي، ومناقشة المقترحات الواردة من قبل الاتحادات الوطنية الأعضاء وتحديد موعد اجتماع الكونغرس القادم.

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