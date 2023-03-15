حمدان الكمالي: النسخة الحالية الأكثر إثارة في «المحترفين»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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أكد حمدان الكمالي مدافع النصر أن النسخة الحالية هي الأكثر إثارة في تاريخ دوري المحترفين على صعيد المنافسة على اللقب، مشيراً إلى أنه جرت العادة أن تتضح ملامح البطل أو تنحصر المنافسة بين فريقين أو ثلاثة بنهاية الدور الأول، لكن الموسم الحالي يبدو الأمر مختلفاً، ولا تزال 5 أو 6 فرق معنية أكثر باللقب قبل 7 جولات من النهاية، ومن الصعب ترشيح أحد الفرق على حساب آخر في ظل ما نشهده من اختلاط للأوراق من جولة إلى أخرى.

ويتصدر شباب الأهلي حالياً دوري أدنوك للمحترفين بـ42 نقطة، وبفارق نقطتين عن العين صاحب المركز الثاني، و3 نقاط عن الوصل، الذي حل في المركز الثالث بنهاية الجولة 19، فيما يحتل الوحدة والشارقة المركزين الرابع والخامس بـ37 و35 نقطة.

وقال الكمالي: من الصعب توقع اسم بطل الدوري، ولا يمكن ترشيح فريق على حساب آخر في ظل تقارب المستويات والنقاط، ووجود المزيد من المواجهات النارية بين الفرق نفسها المعنية بالمنافسة، وأتوقع أن تزداد الإثارة في الجولات المقبلة في ظل تساوي الحظوظ، ولكن أتمنى أن يذهب اللقب في النهاية لشباب الأهلي.

وأوضح الكمالي أن اتساع دائرة الفرق المعنية باللقب أسهم في ارتفاع عدد الحضور الجماهيري في الملاعب مقارنة بالمواسم السابقة، مثنياً على العمل الكبير، الذي قامت به رابطة المحترفين في تحفيز الجماهير، وخلق المزيد من الإثارة بينهم.

تجربة جديدة

وعن تجربته الحالية في النصر، الذي انتقل إليه قادماً من شباب الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية فبراير الماضي اعتبر الكمالي انتقاله للعميد تحدياً جديداً في مسيرته الكروية، التي انطلقت من الوحدة وخاض خلالها تجربة قصيرة مع نادي ليون الفرنسي في 2012، ثم العودة إلى العنابي قبل التوقيع لشباب الأهلي في 2020، وقال: أشكر في البداية شباب الأهلي على إتاحة الفرصة لي للانتقال للنصر، وعلى إعداده لي طيلة الفترة، التي ابتعدت فيها عن الملاعب بسبب الإصابة.

وأضاف: «النصر ناد عريق وتاريخه حافل بالبطولات، ويملك جمهوراً كبيراً، والانتماء له شرف لكل لاعب، أنا فخور بكوني أتيت إلى ناد كبير من ناد كبير، وأدين للنصر بإعادتي إلى الواجهة، بعد غيابي لأكثر من عام عن المباريات، والتحدي بالنسبة لي ليس اللعب فقط، بل تحقيق بطولة جديدة في مسيرتي، وهذا ممكن في النصر لأنه صاحب صولات وجولات ومركزه الحالي لا يعكس قدرات وإمكانات الفريق، أتمنى أن نرى النصر في وضع أفضل في الفترة المقبلة، وهو قادر على ذلك».

وتابع: «أعشق التحديات، عندما انتقلت إلى شباب الأهلي واجهت العديد من الانتقادات، ولكن نجحت في كسب ثقة الجمهور، بفضل المستويات الجيدة التي قدمتها، وبذلت المزيد من الجهود حتى حصلت على مكان في شباب الأهلي، وحالياً أواصل العمل بالإصرار نفسه حتى أقدم المستوى المطلوب، وأقدم الدعم اللازم لنادي النصر، لم آت إلى هنا للعب، جئت أبحث عن إضافة إنجاز جديد لمسيرتي ولم لا، الفوز بلقب ليس أمراً صعباً في النصر، لأنه يملك إمكانات كبيرة».

نتائج وأهداف

وكشف الكمالي عن أن نتائج النصر تشهد تحسناً كبيراً مقارنة بالدور الأول، وقال: «نسعى لتحقيق هدفين في الفترة المتبقية من الموسم، الأول تحسين موقفنا في جدول الترتيب، وهو هدف بدأ يكتمل شيئاً فشيئاً، المسؤولية كبيرة على اللاعبين، ولكني واثق بأنه إذا استمر النصر في الأداء القوي، الذي ظهر به في المباراة الأخيرة فسنحقق نتائج جيدة، وسنتمكن من تحسين ترتيبنا الحالي، أما الهدف الثاني فهو تحقيق لقب كأس الرابطة، وهذا أمر جيد لنا، بالرغم من الظروف الصعبة، التي مر بها لا يزال الفريق يحتفظ بحظوظه كاملة في التتويج بأحد ألقاب الموسم، وسنعمل على تحقيقه حتى يكون هدية لجمهورنا الوفي».

وعن سر تأقلمه السريع مع الفريق، قال الكمالي: «لم أشعر أني جئت إلى فريق غريب عني، لقد وجدت كل الترحاب والحفاوة من الإدارة والجماهير واللاعبين، لدي كذلك العديد من الأصدقاء سواء زملائي السابقين في المنتخب أو في الوحدة».

طموح

وحول ما إذا كان يتطلع إلى العودة لصفوف المنتخب الوطني أكد الكمالي أنه لم يفقد الأمل في العودة من جديد إلى صفوف الأبيض بالرغم من مرور أكثر من 3 سنوات عن آخر وجود له، ضمن قائمة المنتخب، وتابع: «هدفي الأول العودة للمنتخب طالما أني ما أزال قادراً على تقديم الإضافة، ولكن هذا لا يتحقق بالكلام بل بالأداء الذي يؤهلني باللعب في المنتخب».

وعن الانتقادات التي وجهت للمنتخب عقب خروجه المبكر من بطولة كأس الخليج، أوضح الكمالي أن زعل الجماهير له ما يبرره، بسبب ابتعاد المنتخب عن مستواه الحقيقي منذ فترة طويلة، مشيراً إلى أن الأبيض يمر بمرحلة تغييرات، ولكن ليس هذا عذراً كافياً، لأن حمل شعار المنتخب يفرض على كل لاعب تقديم أفضل ما لديه، وختم قائلاً: «مسؤولية اللاعبين والجهاز الإداري والفني كبيرة في الفترة المقبلة، التي تشهد الاستعداد لنهائيات كأس آسيا وتصفيات كأس العالم».

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