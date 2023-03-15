فالنسيا الإسباني بطل «دولية الجزيرة للأشبال»

المصدر: أبوظبي- البيان

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توج أشبال نادي فالنسيا الإسباني بلقب «كأس الجزيرة الدولية تحت 15 سنة»، بعد فوزه على تشارلتون أثلتيك الإنجليزي بهدف في ختام النسخة الأولى من البطولة، التي انطلقت في الخامس من شهر مارس الجاري.

وأقيمت البطولة بمشاركة فرق الجزيرة، العين والوحدة من الإمارات، آيندهوفن الهولندي، لوهافر الفرنسي، بارتيزان الصربي، وطرفي النهائي فالنسيا وتشارلتون أثلتيك.

وقال هارون الحمادي، مشرف أكاديمية نادي الجزيرة ومدير البطولة: حققت النسخة الأولى نجاحاً باهراً منذ يومها الأولى وحتى النهائي، وقدمت فوائد فنية كبيرة جداً لكل الفرق المشاركة ولفرقنا الإماراتية بشكل خاص، وهو الهدف الأساسي الذي أقيمت من أجله البطولة، ونحن واثقون بأن هذه الفائدة ستنعكس إيجاباً، وبشكل واضح على مشاركات هذه الفرق في المسابقات المحلية، وعلى أداء اللاعبين مع المنتخب الوطني للناشئين في المستقبل القريب.

وأكمل هارون الحمادي: «أتقدم نيابة عن اللجنة المنظمة بالشكر لراعي البطولة مجلس أبوظبي الرياضي، وأشكر أيضاً إدارة نادي الجزيرة وشركة كرة القدم بالنادي على دعمهم الكريم وتوفيرهم كل ما يلزم لإنجاح البطولة في نسختها الأولى، ومتابعتهم الدائمة واهتمامهم الكبير بجميع الفرق في أكاديمية النادي، وهو ما سينعكس إيجاباً على اللاعبين مروراً بمختلف المراحل السنية في الأكاديمية، وصولاً إلى الفريق الأول والمنتخب الوطني الأول في المستقبل».

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