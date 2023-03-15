المحرزي: مسافي يدعم قرارات اتحاد الكرة بشأن «المقيمين» والأجانب

المصدر: مسافي – محمد فضل

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أكد سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة نادي مسافي أن إدارة النادي تقف مع المصلحة العامة التي تضمن لكرة الإمارات استمراريتها وتطورها مستقبلاً وذلك في رده على سؤال يتعلق بالمعايير الجديدة التي يدرس اتحاد الكرة تطبيقها والمتعلقة بمشاركة اللاعبين المقيمين في مختلف المسابقات خلال الموسم وذلك بشأن تقليص عدد المقيمين والأجانب أو الإبقاء علي الوضع الحالي، وأشار المحرزي إلى أن لجان اتحاد الكرة هي أدرى بكل التفاصيل وهى المناط بها تطوير اللعبة.

وفي منحى آخر أكد سعيد المحرزي رضاهم عن الفريق الأول ولما يقدمه من مستوى متطور وأداء ملموس خلال مسيرة دوري الدرجة الأولى لافتاً إلى أن مسافي استحق لقب الحصان الأسود الذي يطلقه المحللون والمراقبون على فريق كرة القدم بالنادي.

وأشاد المحرزي في تصريح لـ«البيان» بالمركز الحالي للفريق ضمن ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة في المركز السابع وكان من المفترض أن يتواجد مسافي ضمن الأربعة الكبار لولا ظهور بعض الظروف التي حالت دون تحقيق ذلك ومنها تفشي ظاهرة الإصابات وعقوبة الإيقاف، وتابع: الفريق سيحاول إنهاء الموسم الكروي الحالي في أفضل مركز ومن ثم التفكير في الموسم المقبل والذي نطمح من ورائه إلى تخطي مرحلة التواجد مع فرق الهواة إلى التفكير في الصعود إلى دوري المحترفين على الرغم من شح الإمكانات التي يفتقدها النادي ولكن بالعزيمة والإصرار وانضباط اللاعبين سيكون للحصان الأسود شأن كبير في المستقبل.

ثناء

وامتدح رئيس مجلس الإدارة الطريقة التي يقود بها المدرب المغربي إبراهيم بفود الفريق والذي تمكن من تحقيق انتصارات لافتة في المسابقة آخرها الفوز السبت الماضي على فرسان هيسبانيا بثلاثية نظيفة وكان يمكن لغلة الأهداف أن تزيد لو تم استثمار الفرص السهلة التي أتيحت لهجوم مسافي خلال المباراة.

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