«قناص العروبة» يخطب ود الكبار بالـ19

المصدر: (الفجيرة ـ محمد فضل)

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تألق لا حدود له وأداء متميز يقدمه المهاجم الصربي فيليب استوبر فيك حالياً مع فريقه العروبة الذي ظهر أداؤه متراجعاً منذ هبوطه الموسم الماضي من دوري المحترفين إلى دوري الأولى «الهواة»، لدرجة أنه يحتل حالياً المركز الثامن برصيد 34 نقطة، وابتعد تماماً عن سباق الصعود من جديد للمحترفين. وكانت الـ 19 هدفاً الرسالة الأوضح من «قناص العروبة» ليخطب الود ويطلب «اللعب مع الكبار»، حيث الأضواء والشهرة واستوديوهات التحليل وآراء النقاد.

وقد نجح «فيليب استوبر فيك» في وضع بصمته بقدراته التهديفية العالية، وتصدره لقائمة هدافي دوري الدرجة الأولى بـ19 هدفاً في 22 مباراة مع الفريق بواقع 1737 دقيقة، والعجيب أنه لم يكن حاضراً في جميع مباريات فريقه بسبب وجوده على دكة البدلاء في عدة مباريات، حسب رأي الجهاز الفني.

ولربما يفتح تألق «استوبر فيك» الباب أمامه للعب في دوري المحترفين خلال الموسم المقبل، خصوصاً أنه يتميز بإجادة الضربات الثابتة والتي أحرز عبرها نصف أهدافه مع العروبة هذا الموسم فضلاً عن تمركزه الجيد داخل منطقة جزاء الخصم وكذلك اقتناص الفرص إضافة إلى قراءته السليمة لتحركات المدافعين.

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