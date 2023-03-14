قائمة منتخبنا الوطني استعداداً لمواجهتي طاجيكستان وتايلاند ودياً

المصدر: البيان

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أعلن مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم رودولفو أروابارينا عن قائمة لاعبي التجمع الذي سيُقام في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 28 مارس الجاري, حيث يخوض الأبيض مباراتين وديتين أمام طاجيكستان يوم 25 وتايلاند يوم 28 في استاد آل نهيان بنادي الوحدة .

وضمت القائمة 25 لاعباً هم : خالد عيسى ، علي خصيف ، خالد السناني ، شاهين عبدالرحمن ، خليفة الحمادي ، وليد عباس ، عبدالسلام محمد ، خالد الظنحاني ، أحمد جميل ، عبدالله إدريس ، بندر الأحبابي ، بلال عبدالله ، عبدالله حمد ، ماجد راشد ، عبدالله رمضان ، حسين مهدي ، محمد عبدالباسط ، علي صالح ، طحنون الزعابي ، فابيو دي ليما ، حارب عبدالله ، يحيى الغساني ، كايو كانيدو ، علي مبخوت وسلطان عادل .

ويبدأ الأبيض تجمعه يوم الأحد المقبل بعد نهاية مباريات الجولة 20 لدوري أدنوك للمحترفين على أن يؤدي تدريباته اليومية في ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت.

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