حمدان بن محمد يلتقي الفريق المنظم للألعاب الحكومية 2023

المصدر: البيان

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التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الفريق المنظم للألعاب الحكومية 2023 وشكرهم سموه على جهودهم في تقديم أفضل نسخة للألعاب الحكومية ولتجسيدهم لمبدأ روح الفريق الواحد من أجل دبي.

كما التقى سموه فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي أبطال الألعاب الحكومية عن فئة الجهات الحكومية – الرجال.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، في حسابه على تويتر "التقيت الفريق المنظم للألعاب الحكومية 2023 وشكرتهم على جهودهم في تقديم أفضل نسخة للألعاب الحكومية ولتجسيدهم لمبدأ روح الفريق الواحد من أجل دبي. كما التقيت فريق الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي ... هم رجال في الميدان وهم أبطال الألعاب الحكومية عن فئة الجهات الحكومية – الرجال".

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