25 لاعباً في قائمة الأبيض الأولمبي لدولية قطر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم بقيادة المدرب الإسباني دينيس سيلفا 25 لاعباً لقائمة منتخبنا المشارك في البطولة الدولية الودية للمنتخبات تحت 23 عاماً التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 20 حتى 28 مارس الجاري، بمشاركة ٩ منتخبات من الإمارات، وقطر، والسعودية، وعُمان، والعراق، والكويت، وكوريا الجنوبية، وفيتنام وتايلاند. ويلتقي منتخبنا الأولمبي منتخب قطر 23 الجاري في ملعب استاد الدحيل، بينما يواجه منتخب فيتنام يوم 25 منه في استاد الأهلي القطري، على أن تُختتم البطولة 28 الجاري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز