الوحدة.. 12 مدرباً في آخر 5 مواسم

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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بعد إقالة الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، استمرت سلسلة إقالات مدربي العنابي خلال الموسم، وللموسم السادس على التوالي منذ الروماني لورينت ريجيكامب الذي تولى المهمة مطلع موسم 2017 - 2018، وتمت إقالته في نوفمبر عام 2018.

وكان الوحدة قرر فسخ عقد مدربه خيمينيز أول من أمس، بعد الخسارة من العين بثلاثية في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين، وأعلن تولي الهولندي أرنو بويتنويغ المدير الفني لأكاديمية كرة القدم المهمة مؤقتاً، إذ أشارت مصادر إلى أن بويتنويغ سيقود الفريق بصفة مؤقتة، وربما لمباراة واحدة فقط أمام الظفرة في الجولة الـ20، لحين التعاقد مع مدير فني جديد للفريق.

وتعاقب على تدريب الوحدة 12 مدرباً في السنوات الخمس الأخيرة، وسيرتفع العدد إلى 14 مدرباً مع نهاية الموسم الحالي في حال استقطاب مدرب جديد بدلاً من بويتنويغ الذي يقود المهمة مؤقتاً، وهو عدد كبير من المدربين في السنوات الأخيرة، على الرغم من أن الفترة التي سبقت تلك السنوات شهد النادي فيها استقراراً فنياً على صعيد المدربين، خصوصاً المكسيكي خافيير أغيري الذي قاد العنابي لموسمين متتاليين منذ يوليو 2015 وحتى يونيو 2017، لمدة 730 يوماً، كأكثر المدربين الذين تولوا مهمة تدريب الوحدة في دوري المحترفين منذ موسم 2008 ـ 2009.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة تولى تدريب العنابي 12 مدرباً، منهم الإسباني مانويل خيمينيز والهولندي هينك تين كات في ولايتين، كما قاد الفريق خلال تلك الفترة مدربان بصفة مؤقتة وهما الحاي جمعة وغريغوري دوفرنيس (مرتين).

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وقاد الروماني لورينت ريجيكامب الوحدة في مايو 2017 ورحل عن الفريق في نوفمبر 2018 لمدة 553 يوماً، ثم تولى الحاي جمعة المهمة مؤقتاً لمدة أسبوعين، قبل أن يتعاقد النادي مع تين كات في ولايته الأولى التي استمرت في الفترة من ديسمبر 2018 حتى يونيو من العام ذاته لمدة 205 أيام، قبل أن يفضل بنهاية الموسم عدم استمراره مع النادي.

واستعان الوحدة مطلع موسم 2019 ـ 2020 بالهولندي موريس شتاين الذي أقيل بعد 3 جولات من عمر الدوري، وقاد الفريق لمدة 101 يوم في الفترة من يوليو 2019 حتى أكتوبر 2019، وخلفه الإسباني مانويل خيمينيز منذ 17 أكتوبر 2019 حتى 30 يونيو 2020، وقضى مع الفريق 257 يوماً في ولايته الأولى.

وعاد الوحدة للمدرسة الهولندية مطلع موسم 2020 ـ 2021 بالتعاقد مع مارك فوتا الذي كان يتولى الإدارة الفنية لأكاديمية كرة القدم، وقاد الفريق خلال فترة الإعداد ولمدة 53 يوماً، وتمت إقالته قبل بداية الموسم رسمياً، حيث استعان النادي بالصربي فوك رازوفيتش خلفاً له وتحديداً في الفترة من سبتمبر 2020 وحتى مارس 2021، حيث أقيل لسوء النتائج، وخلفه الفرنسي غريغوري بصفة مؤقتة في مباراتي الظفرة والجزيرة فقط، قبل أن يعيد الوحدة تين كات مرة ثانية في مارس 2021، وقادر الفريق حتى أكتوبر 2021، لتتم إقالته أيضاً لسوء النتائج، بعدما قضى 226 يوماً في ولايته الثانية، وعاد غريغوري مجدداً ليقود الفريق حتى نهاية موسم 2021 ـ 2022.

ومطلع الموسم الحالي تعاقد الوحدة مع البرتغالي كارلوس كارفهال، وأقيل في أكتوبر الماضي بعد مرور 4 جولات من عمر الدوري، ليخلفه خيمينيز في ولايته الثانية التي قضى خلالها مع الفريق 160 يوماً.

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