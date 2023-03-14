ثلاثي قمة الهواة يرفع شعار «ممنوع التفريط»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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بشعار «التفريط ممنوع»، تجنّب الثلاثي المتصدر لدوري الهواة «حتا ودبا الحصن والإمارات» إهدار النقاط مع نهاية مباريات الأسبوع 25 لدوري الدرجة الأولى، وظفرت الفرق الثلاثة بالعلامة الكاملة بعد اجتياح الإعصار الحتاوي الجزيرة الحمراء بعد «ريمونتادا» مثيرة بنتيجة 4 - 2، وسار دبا الحصن على الطريق نفسه وتمكن من إحباط مفاجآت غلف اف سي الذي تقدم بالهدف الأول لكن الحصن الوصيف تمكن من قلب الطاولة وتحقيق الفوز بهدفين في الوقت بدل الضائع، وواصل الإمارات التحليق مع مدربه الجديد محمد الجالبوت الذي تمكن من نيل النقاط الثلاث أمام بينونة والذي فاز عليه بهدفين دون رد وهو الفوز الثالث على التوالي للجالبوت الذي تمكن من إعادة البسمة إلى جماهير الصقور.وبهذه النتائج يحافظ الإعصار على قمة الترتيب برصيد 53 نقطة ويقترب خطوة جديدة من العودة إلى دوري المحترفين، ويأتي من خلفه دبا الحصن الذي رفع رصيده إلى 48 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الإمارات الثالث.

هزيمة مفاجئة

ويعتبر الحمرية أكبر الخاسرين في هذه الجولة بعد هزيمته المفاجئة على ملعبه أمام سيتي بنتيجة 2 - 1 ليخسر فريق المدرب التونسي طارق الحضيري ثلاث نقاط غالية وهي النقاط التي اقترب بها سيتي من تأمين بقائه في دوري الأضواء بعد أن وصل إلى 19 نقطة فيما تجمد رصيد الحمرية عند 43 نقطة، وعلى مستوى قاع الترتيب لم تتغير الأوضاع بعد هزيمة بينونة أمام الصقور ليظل في رصيده السابق (15 نقطة) وخسارة فرسان هيسبانيا صاحب المركز الأخير برصيد 9 نقاط على يد مسافي بثلاثية بيضاء.

صحوة

ووصل فريق مصفوت برصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس بعد فوزه على الرمس 4 - 1..وتعتبر هذه الحصيلة الأكبر لفريق القناصة طوال مشواره في مسابقة دوري الهواة وتبدو فرصة مصفوت قائمة في اللحاق بركب المقدمة إذا واصل مشوار الانتصارات. وشهدت الجولة تسجيل اللاعبين 25 هدفاً وإشهار الحكام لـ 28 بطاقة ملونة منها اثنتان حمراوان.

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