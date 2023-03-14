1045 دقيقة لملابا بلا أهداف

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أتم التوغولي بينيل ملابا مهاجم النصر 1045 دقيقة بلا أهداف في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين بنهاية الجولة 19 التي فاز فيها العميد على بني ياس بهدف دون رد حمل توقيع البرتغالي توزي من ركلة جزاء السبت الماضي.

بدأ ملابا موسمه مع اتحاد كلباء ثم انتقل إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية.

ولعب ملابا 489 دقيقة في 9 مباريات مع «النمور» الموسم الحالي لم يتمكن خلالها من تسجيل أي هدف وواصل صيامه عن التهديف في مشواره الجديد مع العميد الذي خاض معه 556 دقيقة في 7 مباريات دون تسجيل أي هدف، ما أثار شكوك الجماهير حول قدرته في تقديم الإضافة في الوقت الذي يحتاج فيه النصر إلى حصد المزيد من النقاط لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

ويعتبر السجل التهديفي لملابا جيداً في المواسم الثلاثة السابقة التي لعب فيها لاتحاد كلباء، حيث شارك في 60 مباراة بداية من موسمه الأول مع النمور في 2019 حتى الموسم الماضي وتمكن من تسجيل 31 هدفاً.

هدف

وفي هذا السياق، أكد عبدالله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم أن المهاجم يحتاج إلى التسجيل حتى تستمر معنوياته عالية في كل المباريات وأن ملابا واحد من المهاجمين الممتازين وهو يحتاج أيضاً إلى هدف حتى يستعيد توهجه ويتحرر من الضغوط التي تحاصره بسبب افتقاد حاسة التهديف في الوقت الحالي، وقال: من الطبيعي أن يواجه ملابا المزيد من الضغوط بسبب ابتعاده عن التهديف لفترة طويلة، وأتمنى أن يجد طريق الشباك في أسرع وقت ممكن حتى يستعيد مستوياته السابقة، ولكن المهم بالنسبة لنا فوز النصر وليس من يسجل الأهداف.وأضاف: قد يكون اللاعب يعاني من سوء الطالع، عليه أن يجتهد أكثر ويبذل المزيد من الجهد حتى ينجح في استعادة مستوياته السابقة ويعود لتسجيل الأهداف.

من جهته، أوضح غوران توميتش مدرب النصر أن ملابا يمر بفترة سيئة للغاية ويجب دعمه وإعادة الثقة إليه،مشيراً إلى أنه لا يوجد اختلاف حول قدرات المهاجم التوغولي وما يشكله من قيمة فنية في تشكيلة الفريق ويجب أن يواصل العمل حتى يثبت للجميع أنه لايزال واحداً من أفضل المهاجمين.

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