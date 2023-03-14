23 فريقاً في رمضانية دبا الفجيرة للأشبال والبراعم

المصدر: دبا - البيان

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أكملت اللجنة الرياضية بنادي دبا التحضيرات كافة لانطلاق البطولة الرمضانية للأشبال والبراعم التي تقررت انطلاقتها في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، بمشاركة 23 فريقاً من مختلف الأندية وأكاديميات الكرة والمدارس من مدينة دبا الفجيرة والمناطق المجاورة. وشكر أحمد سليمان الهنداسي نائب رئيس اللجنة الرياضية، رئيس أكاديمية الكرة بنادي دبا الرياضي الثقافي مدراء الفرق المشاركة وأولياء أمور اللاعبين، مثمناً التعاون الكبير الذي وجدته اللجنة من الجميع بما يحقق الفوائد المرجوة. وأضاف الهنداسي: «فخورون بالإقبال الكبير للفرق ما يبرهن على أن البطولة ستشهد تنافساً رياضياً قوياً على ألقابها».

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