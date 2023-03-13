الدوري الإماراتي.. أكثر الفرق جمعاً للنقاط خارج ملعبها

المصدر: وام

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ساهم فوز شباب الأهلي على الجزيرة باستاد محمد بن زايد في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، في حفاظه على صدارة جدول الترتيب، وأن يكون أكثر الفرق حصدا للنقاط خارج ملعبه بالموسم الحالي.

ويتساوى شباب الأهلي مع الشارقة في صدارة قائمة أكثر الفرق حصدا للنقاط خارج ملعبها بواقع 23 نقطة لكل منهما، وذلك بعد تعادل الشارقة مع الوصل على ملعب زعبيل بالجولة نفسها.

وحصد شباب الأهلي نقاطه الـ 23 خارج ملعبه حتى الآن من 7 انتصارات على دبا وخورفكان والبطائح والوصل وعجمان وكلباء، والجزيرة، وتعادلين أمام الشارقة والوحدة.

وجمع الشارقة نقاطه من 7 انتصارات أيضا على شباب الأهلي وعجمان والبطائح، والظفرة وكلباء، ودبا، وبني ياس، وتعادلين أمام الجزيرة والوصل.

وجاء ثالثا بهذه القائمة فريق الوحدة بـ 22 نقطة من 7 انتصارات على البطائح، والعين، والشارقة، والجزيرة، وبني ياس، وكلباء، والنصر، وتعادل وحيد أمام الوصل.

وحل فريق العين والوصل في المركزين التاليين بـ 20 نقطة لكل منهما.. وحصد العين نقاطه من 6 انتصارات على دبا والنصر والبطائح والظفرة وكلباء والوحدة، وتعادلين أمام عجمان والشارقة، فيما حصدها الوصل من 6 انتصارات، على البطائح، والنصر، والشارقة، وبني ياس، ودبا، والظفرة، وتعادلين أمام العين والوحدة.

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