أبيض الشاطئية يهزم نظيره القيرغيزي ودياً

المصدر: دبي - البيان

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فاز منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره منتخب قيرغيزستان بتسعة أهداف مقابل ثلاثة، وذلك في المباراة التي أقيمت اليوم في ختام معسكره الحالي بمدينة باتيا التايلاندية، في ختام استعداداته للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023. وسجل أهداف منتخبنا الوطني، راشد عيد «3 أهداف»، وهيثم الكعبي سجل «هدفين»، وعبدالله دهقاني سجل «هدفين»، وكمال علي، ووليد المحمدي.

وكان أبيض الشاطئية قد خاض ثلاث مباريات ودية في هذا المعسكر، ضمن محطة إعداده الأخيرة لبطولة كأس آسيا 2023، وحقق الفوز في المباراة الودية الأولى أمام منتخب تايلاند بنتيجة (5 – 4)، وفي المباراة الثانية تغلب على منتخب الصين بنتيجة (2 - 0).

من جهته، أكد بدر حارب مدير المنتخب، أن برنامج معسكر تايلاند حقق الأهداف المرجوة منه، في ظل الجهد الكبير من الجهاز الفني والإداري للمنتخب وحرصهم على تمام جهوزية لاعبي الأبيض لخوض غمار منافسات الكأس الآسيوية، ويأمل أن يحقق نتائج إيجابية تخدم منتخبنا الوطني في مشوار البطولة.

وتابع، الأهداف التي خططنا لها في المعسكرات السابقة والمعسكر الحالي ما كانت لتتحقق لولا التزام وجدية اللاعبين ضمن صفوف أبيض الشاطئية، وفي التدريبات وحتى في المباريات الودية التي خاضها المنتخب وجدنا لديهم الإصرار والطموح لمواصلة التمثيل المشرف لكرة القدم الشاطئية الإماراتية، وإضافة إنجاز جديد يُضاف للإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية «دور المجموعات» الخميس المقبل، حينما يلتقي منتخبنا الوطني منتخب أوزبكستان، ثم يلتقي منتخب ماليزيا يوم 18 الجاري، ويختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 20 منه، ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل أول وثاني كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى الدور التالي «الدور ربع النهائي».

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