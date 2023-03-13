جلف يونايتد يتربع على عرش الثانية ويتأهل للأولى

المصدر: دبي- العوضي النمر

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نجح فريق «جلف يونايتد» في التربع على عرش دوري الدرجة الثانية في أول تجربه له، باعتلاء الصدارة عن جدارة، ونيل لقب البطل، بعد أن حصد 40 نقطة، خلال منافسات الدوري، ويتم صعوده ليكون أحد فرسان دوري الدرجة الأولى «الهواة» خلال الموسم المقبل، بعد أن يوفق أوضاعه وفق متطلبات اتحاد الكرة، ولذلك سيكون هناك اجتماع عن قريب بين إدارة المسابقات بالاتحاد، والنادي لوضع النقاط على الحروف، بشأن مشاركة الفريق في دوري الأولى، خلال الموسم المقبل.

من جانبه، هنأ سيف ماجد المنصوري نائب رئيس لجنة المسابقات فريق ««جلف يونايتد»» لفوزه بدرع مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي الحالي، والتأهل لمسابقة دوري الدرجة الأولى، وقال: «نبارك لأنفسنا النجاحات التي تحققت، أبرزها زيادة المسابقات المحلية، مما رفع أعداد ممارسي اللعبة في الدولة، تلك النجاحات تحققت بدعم كبير من مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي».

وقت قياسي

وعبر أحمد أحمد الحاي أحد ملاك نادي «جلف يونايتد» عن سعادته بهذه الإنجازات الكبيرة، التي يحققها الفريق، ونجاح تجربة تكوين الفريق منذ انطلاقته قبل موسمين بفريق يمثل الأكاديمية، ويتألق في دوري الثالثة ويصعد للثانية، وخلال الموسم الحالي يثبت جدارته، ويعتلي الصدارة، ويتأهل لدوري الأولى بداية من الموسم المقبل، بعد أن وفرت إدارة النادي كل متطلبات النجاح، وأقامت لهم مرحلة إعداد نموذجية، وخاضوا خلالها مباريات ودية عدة مع فرق القمة مثل العين والشارقة والجزيرة وغيرهم، ومثل تلك الإنجازات التي أتت في وقت قياسي لا تأتي إلا من خلال عمل متميز جماعي وجهود كبيرة من فريق العمل واللاعبين.

الاهتمام بالدراسة

وأضاف أحمد الحاي: إن الفريق يضم العديد من المواهب الواعدة، والتي تشكل إضافة مميزة لكرة الإمارات خلال الفترة المقبلة، وهناك عدد من اللاعبين نمنحهم حق الإعاشة في دوريات عدة متقدمة، وهناك لاعبون آخرون رأينا أن نعيرهم لأندية محلية، من أجل إكسابهم الخبرة، وتوفير احتكاك قوي لهم، واهتمامنا لا يقتصر على المسابقات وتحقيق الفوز، وإنما يشمل الاهتمام بالدراسة للاعبين، وقد قدمنا منح دراسة لعدد منهم في دول عدة حتى يكون لدينا لاعب متميز دراسياً وعلمياً.

واختتم أحمد الحاي بقوله: إننا في تحد مع أنفسنا خلال الفترة المقبلة من أجل دعم الفريق بعدد من العناصر المتميزة، سعياً للظهور المشرف خلال منافسات دوري الأولى، حيث إن هدفنا لا يقتصر على هذه المسابقة، بل طموحنا كبر من ذلك، ومن هنا سيكون استعدادنا للدوري المقبل قوي، ويتواكب مع طموحاتنا.

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