«أبوظبي الرياضي» و«التعاون السعودي» بطلا كأس زايد بن هزاع

المصدر: أبوظبي - وام

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توج فريقا «أبوظبي الرياضي»، و«التعاون السعودي» بلقبي النسخة «13» من كأس زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان لكرة القدم، والتي أسدل عليها الستار أمس الأحد. وأحرز فريق أبوظبي الرياضي لقب فئة تحت 12 عاماً المحلية، بعد فوزه على فريق «الريدز» 2-0 في المباراة النهائية، وجاء فريق أكاديمية «سليساو» ثالثاً، فيما أحرز فريق التعاون السعودي لقب فئة تحت 14 عاماً الدولية، بعد فوزه على فريق نجم الغد العماني 2-0 في المباراة النهائية، وجاء فريق أكاديمية جيزان السعودي ثالثاً. وأقيمت البطولة بتنظيم من نادي أبوظبي الرياضي، وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق للبطولة المحلية، و6 فرق للبطولة الدولية.

وبالنسبة للجوائز الفردية فقد حصل زياد زهران لاعب فريق نادي أبوظبي على لقب هداف البطولة، لفئة تحت 12 عاماً، فيما حصل عمر الحربي لاعب التعاون السعودي على لقب الهداف لفئة تحت 14 عاماً.

وحصل على جائزة أفضل حارس لفئة تحت 12 عاماً زايد القبيسي من نادي أبوظبي، ومن فئة تحت 14 عاماً فاز بالجائزة محمد عبد المجيد من فريق جيزان. فيما توج آدم محمد خليل لاعب فريق «الريدز» بجائزة أفضل لاعب لفئة تحت 12 عاماً، وتوج محمد الصالحي من فريق «نجوم الغد» بالجائزة للمنافسات تحت 14 عاماً.

وقام محسن محفوظ عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي الرياضي مدير عام النادي بتتويج الفائزين نيابة عن راعي البطولة موجهاً الشكر لهم على ما قدموه من أداء مميز.

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