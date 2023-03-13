اتحاد الكرة يحتفي بـ «اليوم العالمي للمرأة»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد الكرة، أمس، مهرجاناً كروياً للفتيات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتحت إشراف «الفيفا»، وشارك في فعاليات المهرجان 150 لاعبة من الفئات السنية تحت 10 و12 و14 سنة، حيث تم توزيعهن على 13 فريقاً، وإقامة مسابقة كروية لكل فئة على حدة على ملاعب اتحاد الكرة بدبي.

وأسفرت نتائج المنافسات الكروية تحت 10 سنوات عن فوز فريق «أيه إف سي» بالمركز الأول، ونال «أونكس 1» المركز الثاني، بينما حلّ «أونكس 2» في المركز الثالث، وحصد «جو برو» المركز الأول في مباريات تحت 12 سنة، يليه فريق أيه إف سي وصيفاً، ثم فريق الإمارات ثالثاً، وجاء في المركز الرابع وفريق أونكس.

وفي منافسات تحت 14 سنة، جاء فريق «جو برو» في المركز الأول، فيما حصل فريق الإمارات على المركز الثاني، ثم «إليانز 1» في المركز الثالث، وحل «إليانز 2» في المركز الرابع، وفي ختام المنافسات الكروية تم توزيع كؤوس وميداليات على الفرق الفائزة.

وتُعد المهرجانات الكروية التي يحرص الاتحاد المحلي على تنظيمها بالتعاون مع الاتحادات الأعضاء من أهم العوامل التي تسهم في جذب الفتيان والفتيات لممارسة كرة القدم لضمان الحياة الصحية لتلك الفئات، كما تُعد فرصة جيدة لاكتشاف الموهوبين، والعمل على تطوير تلك المواهب وفق أسس فنية وتدريبية صحيحة.

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