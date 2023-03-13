نوف العنزي: حان وقت الإنجازات لمنتخب الإمارات للسيدات

المصدر: وام

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أعربت نوف العنزي، لاعبة منتخب الإمارات ونادي ليجانيس الإسباني، عن أملها في أن تنعكس استفادتها من تجربة احترافها الخارجية على كرة القدم النسائية في الإمارات، بالمساهمة في تطوير مستواها وبدء مرحلة تحقيق الإنجازات مع منتخب الإمارات.

وأصبحت نوف العنزي - 25 عاماً - أول لاعبة كرة قدم إماراتية تحترف في أوروبا؛ حيث التحقت بنادي ليجانيس في بداية الموسم الكروي الجاري في سبتمبر الماضي.

وأوضحت نوف، في مقابلة معها عبر الفيديو، رتبتها رابطة الدوري الإسباني في دبي، بحضور وكالة أنباء الإمارات /وام/ أنها تحاول بذل قصارى جهدها في تجربتها الحالية مع ليجانيس، لمساعدة الفريق بشكل عام وتطوير أدائها الفردي بشكل خاص.

وقالت نوف لـ/وام/: "أود أن تنعكس إيجابيات هذه التجربة على كرة القدم في الإمارات وأن اساهم في تطوير مستوى اللعبة في بلادي، والاستفادة منها بصفتي لاعبة في صفوف المنتخب الوطني".

وأضافت " أعتقد أن الوقت حان لبدء الفوز بالألقاب مع المنتخب. برغم أننا بدأنا مشوارنا منذ نحو 10 سنوات، أعتقد أن الوقت حان لمزيد من التقدم".

وقالت إن المدرسة الكروية الإسبانية ساهمت كثيراً في تطوير مستواي. قراراتي في الملعب أصبحت أسرع، ومستوى اللاعبات اللاتي ألعب معهن مرتفع جدًا وكذلك طاقم التدريب لديه طرق ممتازة. كل هذا يصب في صالح خبرتي، ويمكن أن أفيد بها منتخب بلادي.

وأشارت إلى أن فتح الباب أمام انتقال المزيد من اللاعبات الإماراتيات والعربيات بصفة عامة للدوريات الأوروبية سيكون خطوة مفيدة للغاية.

وقالت " الانتقال لإسبانيا كان حلما لي، ولكنه ليس حلمي الأخير. أثق بأن هذه الخطوة ستشجع لاعبات أخريات على تكرار التجربة، وتفتح الباب أمامهن لاتخاذ مثل هذه الخطوة. أرى أن اللعب في دوري أكثر خبرة لن يساعد اللاعبة فقط، ولكنه سيفيد أيضًا مستوى كرة القدم في المنطقة".

وأضافت " أشجع جميع اللاعبات في الإمارات والشرق الأوسط على قبول هذا التحدي، واتخاذ الخطوة الأولى باللعب في الخارج".

وكانت نوف عن أن مسيرتها الكروية بدأت في أبوظبي، وتحديداً مع نادي الوحدة، الذي ساعدها على تحقيق أولى خطواتها في عالم اللعب، ثم انتقلت لنادي وادي دجلة المصري، قبل الانضمام إلى ليجانيس.

وأوضحت أنها تحاول تطوير نفسها على مختلف المستويات، وليس في المجال الكروي فقط.

وقالت " أؤدي تدريباتي يوميا وأخوض المباريات في نهاية الأسبوع، وأستغل وجودي في مدريد لدراسة ماجستير إدارة الأعمال في المجال الرياضية. أريد أن تكون استفادتي كاملة ومتخصصة في كل ما يخص كرة القدم، والتعرف على ثقافة جديدة وأسلوب حياة مختلف، وليجانيس ساعدني منذ اليوم الأول ووفر لي البيئة المناسبة لذلك".

وأكدت حرصها على متابعة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، كلما سنحت لها الفرصة مع تشجيعها لفريق الجزيرة، وأنها مهتمة أيضا بمتابعة العديد من المباريات في مختلف المسابقات الأوروبية.

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