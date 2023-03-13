حسن إسماعيل: حسن حمزة يستحق نجومية الحراس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد حسن إسماعيل المشرف الفني على قطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، أن حسن حمزة حارس مرمى شباب الأهلي يستحق نجومية الحراس خلال الجولة 19 لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أن دافع عن مرماه ببسالة خلال مباراة فريقه أمام الجزيرة، وأنقذ مرماه من أهداف محققة عدة، وكان أحد أهم أسباب خروج فريقه فائزاً بنتيجة المباراة ومواصلة صدارته لقمة الدوري.

وأوضح أن حراس المرمى يعانون من ضعف الشق الدفاعي، حيث ظهر دفاع معظم الفرق مفككاً وتعددت الأخطاء الفردية من اللاعبين، سواء في الكرات العرضية التي شكلت خطورة على الحراس، ومعظم الأهداف جاءت من تلك الكرات، أم من خلال الرقابة داخل المنطقة، حيث تسببت في الارتباك وتعدد الأخطاء، والتي كان لها تأثير مباشر على أداء الحراس.

وطالب حسن إسماعيل المدربين بمزيد من العمل الفني والتكتيكي خلال الفترة المقبلة، لتدارك سلبيات الأداء والسعي لتطوير المنظومة الدفاعية بشكل عام، لأن من غير المعقول أن تشهد الفرق الكبيرة هذا الكم من الأخطاء الدفاعية، مما يتسبب في اختلال منظومة العمل والتعرض للخسائر، التي تقلل من فرص تحقيق الفرق لأهدافها، خصوصاً مع اشتداد المنافسة على الصدارة.

وأشاد حسن إسماعيل بالثنائي خالد عيسى حارس العين وأحمد شمبيه حارس النصر، وقال إنهما قدما أداءً قوياً خلال الجولة المنتهية، وساهما في ظهور فريقيهما بمستوى طيب، وتحقيق الفوز، وامتازا بالثبات الانفعالي وحسن قيادة زملائهما داخل الملعب والدفاع عن عرينهما ببسالة، ولا نغفل دور عدد من الحراس الآخرين والذين أدوا بشكل جيد، ولكنهم ظلموا نتيجة تعدد الأخطاء الدفاعية لفرقهم.

واختتم حسن إسماعيل بقوله، إن الخطأ الذي وقع فيه محمد الشامسي يتحمل مسؤوليته نتيجة التقدم عن مرماه، وكذلك الأخطاء التي وقع فيها حارس خورفكان وطالبهما بمزيد من التركيز خلال المباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز