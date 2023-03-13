«ريمونتادا» حتا تبقيه في صدارة «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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حقق حتا ريمونتادا مثيرة أمام مضيفه الجزيرة الحمراء، بعد أن قلب تأخره بهدفين في الشوط الأول إلى فوز غال بنتيجة 4 ـ 2، ليعزز الإعصار موقعه في قمة الترتيب برصيد 53 نقطة.

وأحرز أهداف حتا كل من دافيد أفوبي وبينيك ومحمد ريحانيه وميشيل تي فردي، فيما سجل الأرجنتيني غونزالو كوردبا هدفي الفريق الخاسر.

وتمكن دبا الحصن من استعادة نغمة الانتصارات، محققاً الفوز على غلف اف سي بهدفين مقابل هدف، أحرز الثنائية لاحج صالح ومحمد المربوعي، ولغلف كمارا، ليصل الحصن برصيده إلى 48 محافظاً على الوصافة.

وفاز الإمارات على بينونة بهدفين دون رد، عن طريق دياغو سيلفا وأحمد عيسى، ليصل الصقور برصيده إلى 47 نقطه في المركز الثالث. وتعادل الذيد والعربي بهدف لكل منهما، أحرز للعربي موسى كوني والذيد أرنست أجانغ.

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