«اللاعب المقيم» معايير جديدة تحت الدراسة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يدرس اتحاد الكرة تطبيق معايير جديدة لمشاركة اللاعبين المقيمين في مختلف مسابقاته خلال الموسم، بناء على سلبيات التطبيق الميداني التي أفرزتها التجربة خلال الآونة الأخيرة. ومن بين المقترحات التي يدرسها الاتحاد فرض قيود على عدد اللاعبين المسجلين، بعد أن أثبتت التجربة أن الأندية استغلت القيد المفتوح في تسجيل العديد من اللاعبين المقيمين، مما أثر على مشاركة اللاعبين المواطنين، الأمر الذي ترتب عليه تداعيات سلبية على منتخبات المراحل السنية. كما يدرس اتحاد الكرة فكرة اقتصار مشاركة اللاعبين المقيمين على فرق محددة، بداية من مرحلة 17 سنة وما فوق، مع منح فرصة المشاركة في المسابقات دون ذلك على أبناء المواطنات وحاملي جواز السفر. وستتبلور تلك الأفكار تمهيداً لعرضها على الأندية خلال ورشة العمل الفنية التي تقام بعد عطلة عيد الفطر المبارك، بمشاركة ممثلي الأندية، إضافة لمناقشة العديد من التعديلات الخاصة بالمسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة، في إطار جهوده لتطوير مسابقاته وتطوير اللوائح المنظمة لها.

مشاركة اللاعبين

يذكر أن لوائح اتحاد الكرة تنص على مشاركة جميع اللاعبين المسجلين في قوائم النادي باتحاد الكرة، شريطة أن يكونوا قد أتموا 16 عاماً في تاريخ المشاركة، على ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمواليد والمقيمين على ثمانية لاعبين، مع إلغاء بند وجوب تسجيل ثلاثة لاعبين يحملون الجنسية الإماراتية (ممن يحق لهم المشاركة مع المنتخبات الوطنية) في قائمة المباراة من مواليد 99 فما فوق، كما أنه يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والمؤهلين لتمثيل المنتخبات على 10 لاعبين، وداخل الملعب ستة لاعبين في الوقت ذاته.

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