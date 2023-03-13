خورفكان يقترب من نهائي كأس الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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اقترب خورفكان من نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة قدم الصالات، بفوزه على مضيفه الحمرية 2- صفر في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وسجل للنسور الخضر أندريه مارتينيز في الشوط الأول، وخالد المهري من نيران صديقة في شباك فريقه في الشوط الثاني. وانتهت قمة البطائح وضيفه الشارقة بالتعادل السلبي، بينما تلعب مباريات الإياب بعد غد، حيث يحل الحمرية ضيفاً على خورفكان، والبطائح ضيفاً على الشارقة في صالة نادي اتحاد كلباء، التي يتخذ منها فريق الشارقة ملعباً له، ويتأهل الفائزان بمجموع الذهاب والإياب إلى النهائي، المقرر 21 مارس الجاري.

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