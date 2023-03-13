الغساني قائد ريمونتادا «الفرسان»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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نجح البديل يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي في قيادة فريقه إلى «ريمونتادا» هي الأغلى في دوري أدنوك للمحترفين أمام الجزيرة أول من أمس، كونها أعادت شباب الأهلي لصدارة الدوري.

ودفع المدرب البرتغالي ليونارد غارديم بالغساني منذ بداية الشوط الثاني بديلاً لزميله عبدالله النقبي، في الوقت الذي كان فيه شباب الأهلي متأخراً في النتيجة بهدفين دون رد، وكان متراجعاً على مستوى الأداء، وقدم «الفرسان» شوطاً متواضعاً لم يرق للمستوى المعهود، مقابل تفوق كبير للجزيرة في السيطرة وبناء الهجمات وهز الشباك.

وحوّل الغساني بعد نزوله الأفضلية لفريقه وقاده إلى الفوز 3-2 ، ليؤمن صدارة «الفرسان» للدوري برصيد 42 نقطة، وتمكن الغساني سريعاً بعد مشاركته من المساهمة في تقليص الفارق بالهدف الأول الذي أحرزه عمر خريبين في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني عندما تسبب في الركلة الركنية التي جاء منها الهدف، والذي أضاف قيمة معنوية كبيرة للاعبي شباب الأهلي في إمكانية العودة، وانعكس بطريقة إيجابية على أداء الفريق الذي اختلف كلياً في الحصة الثانية، حتى نجح الغساني في أحراز هدف التعادل الثاني الذي شكل ضغطاً كبيراً على الجزيرة ومنح «الفرسان» رغبة أقوى وأكبر في إضافة الثالث حتى نجح في مهمته عن طريق كارتابيا من ركلة جزاء قبل 6 دقائق من نهاية الزمن الرسمي، ليقلب الطاولة على الجزيرة في أكثر مباريات البطولة حماساً وإثارة.

وقياساً بالمستوى الذي قدمه وتأثيره الكبير في تحويل مجرى اللقاء من الجزيرة لمصلحة شباب الأهلي فإن يحيى الغساني لعب دوراً مؤثراً في تغيير أداء ونتيجة فريقه وكان اللاعب الأكثر تأثيراً في اللقاء رغم مشاركته في 45 دقيقة فقط، مؤكداً أنه البديل الناجح بموهبته وإصراره على انتزاع النقاط الثلاث.

تألق

ويعتبر تألق يحيى الغساني في المباراة امتداداً لتميز مردوده الفني في الموسم الحالي، والذي ظل يشارك فيه خلال معظم المواجهات بديلاً من الدكة، حيث ظهر في 15 مباراة بالدوري حتى الجولة 19 بعدد 757 دقيقة، وأحرز 3 أهداف وساهم مع زملائه اللاعبين في وضع الفريق بصدارة جدول الترتيب.

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