خسارة الكلاسيكو تطيح بخيمينيز من الوحدة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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قرر الوحدة إقالة الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق من العين 0-3 في الجولة 19 من دوري أدنوك للمحترفين، ليصبح المدرب الثاني الذي يستغني عنه الوحدة في الموسم الحالي بعدما كان قد أقال البرتغالي كارلوس كارفالهال عقب نهاية الجولة الرابعة.

وأعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة في بيان رسمي إنهاء عقد خيمينيز، وقررت إسناد المهمة إلى الهولندي أرنو بويتنويغ المدير الفني لأكاديمية كرة القدم مؤقتاً.

وانضم خيمينيز إلى قائمة المدربين المقالين في الموسم الحالي، وأصبح الضحية الثامنة بعدما شهد الموسم إقالة كارفالهال والصربي زورانبوبوفيتش وغريغوري دوفرنيس من دبا الفجيرة، والصربي نيبوشا ومواطنه الكسندر فيلسوفينتش من الظفرة، والبرازيلي كايو زاناردي من البطائح، والألماني ثورستن فينك مدرب النصر السابق.

وقاد خيمينيز الوحدة في ولايته الثانية في 21 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في 5, وخسر 4 مباريات. وخاض مع الوحدة في الدوري 15 مباراة، فاز في 10 مباريات، وقاد الفريق للمركز الرابع، وتعادل في 3 أمام خورفكان والوصل وشباب الأهلي، وخسر في الدوري من عجمان والعين، وودع بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بعدما فاز في الدور الأول ذهاباً وإياباً على اتحاد كلباء، وخرج أمام العين بالتعادل ذهاباً 0-0 وإياباً على ملعبه 1-1.

وخسر خيمينيز مع الوحدة أمام شباب الأهلي 0-1 وودع كأس رئيس الدولة من الدور الأول، إضافة إلى خسارته نهائي كأس رئيس الدولة للموسم الماضي أمام الشارقة. ويحتل الوحدة المركز الرابع في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 37 نقطة، بفارق 5 نقاط عن المتصدر شباب الأهلي.

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