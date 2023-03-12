الهوتي «كلباء» على رادار أحد أندية دبي

المصدر: دبي - البيان

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دخل أحد أندية دبي في مفاوضات جدية مع عيسى الهوتي حارس مرمى اتحاد كلباء، من أجل ضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما دخل فترة الـ6 أشهر الأخيرة في عقده.

وبرز الهوتي بشكل لافت في الموسم الحالي مع اتحاد كلباء، ولعب دوراً مهماً في النتائج الإيجابية التي حصدها الفريق، حيث ظهر في التشكيلة الأساسية في جميع جولات الدوري (19 مباراة) مسجلاً أعلى مجموع في عدد دقائق المشاركة في المباريات (1710 دقائق ) لينضم بذلك إلى قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في الموسم الحالي.

وحافظ الهوتي على شباكه نظيفة في 5 مباريات أمام الوحدة والظفرة ذهاباً وإياباً ودبا الفجيرة وشباب الأهلي، ويعتبر أحد أفضل حراس المرمى الواعدين في الكرة الإماراتية.

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