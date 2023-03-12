«جيمس ميلينيوم» بطل الكأس المدرسية بالشارقة

المصدر: دبي - البيان

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بدعم من معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ورعاية الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم أمين عام الاتحاد، ومتابعة علي مسري الظاهري المدير التنفيذي للاتحاد اختتمت البطولة المدرسية الأولى لكرة القدم، التي نظمها اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، بالتعاون مع مستشفى ميدكير الشارقة على ملاعب مدرسة مانثينا الأمريكية بالشارقة، وفازت مدرسة جيمس ميلينيوم بكأس البطولة والميدالية الذهبية بعد فوزها على مدرسة الشارقة الدولية 4-2ـ وحلت مدرسة النور الدولية في المركز الثالث بعد فوزها على المدرسة الأمريكية للإبداع العلمي 2-0.

وتم تكريم الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، كما تم تقديم درع الاتحاد إلى أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة تقديراً من الاتحاد للجهود المبذولة في إخراجها على الوجه الأمثل.

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