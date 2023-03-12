ذياب بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة مؤقت لنادي الوحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أصدر سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس نادي الوحدة قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤقت للنادي، وذلك بعد اعتذار الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان عن عدم استمراره في رئاسة مجلس الإدارة لظروف خاصة.

وأعلن النادي في بيان رسمي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تولي علي سعيد المزروعي رئاسة مجلس إدارة النادي مؤقتاً.

وتوجه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس النادي بالشكر إلى الشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان على الفترة التي قضاها رئيساً لمجلس إدارة النادي.

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