شباب الأهلي يسترد صدارة الدوري

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - أحمد عيسى

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استرد شباب الأهلي صدارة دوري أدنوك للمحترفين سريعاً، بعد أن حوّل تأخره أمام الجزيرة في الشوط الأول بهدفين دون رد إلى فوز في الشوط الثاني بنتيجة 3-2، خلال لقاء الفريقين مساء أمس في الجولة 19 من المنافسة، الذي تميز بالأداء القوي وشهد العديد من الفرص المهدرة للفريقين.

إضافة إلى حالتي طرد في الزمن المهدر، الأولى كانت للاعب شباب الأهلي عيد خميس بالبطاقة الصفراء الثانية بعد نزوله أرضية الملعب بثلاث دقائق، وطرد لاعب الجزيرة مامادو كوليبالي بالبطاقة الصفراء الثانية.

وبهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 42 نقطة مؤمناً صدارته بنهاية مباريات الجولة، ويبقى الجزيرة الذي أهدر 3 نقاط برصيد 33 نقطة في المركز السادس، وأضعف حظوظه في المنافسة على التتويج باللقب.

بدأ الجزيرة بالتسجيل من ركلة جزاء أحرزها علي مبخوت «ق19»، وأضاف مامادو كوليبالي الهدف الثاني «ق31».

وقلص عمر خريبين الفارق لشباب الأهلي «ق 47»، ثم أدرك البديل يحيى الغساني التعادل في الدقيقة 71، قبل أن يضيف كارتابيا هدف الفوز لشباب الأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 84.

وفي المباراة الثانية خسر فريقا الوصل والشارقة بتعادلهما بهدف لمثله في قمتهما التي سادها الحذر الشديد، والتي جرت مساء أمس في معقل الفهود بزعبيل، ليرفع الوصل رصيده إلى النقطة 39، متراجعاً إلى المركز الثالث في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، فيما رفع الشارقة رصيده إلى النقطة 35، محتلاً المركز الخامس.

سجل الشارقة هدف التقدم عن طريق لاعبه جانيني في الدقيقة 68، وأدرك فابيو ليما التعادل للوصل بتسجيله هدفاً بالكعب في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وانتزع النصر فوزاً ثميناً وصعباً من بني ياس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على استاد آل مكتوم، ليرفع بذلك رصيده إلى 17 نقطة في المركز 12، بفارق الأهداف عن البطائح، ونقطتين عن السماوي صاحب المركز الـ10.

وقام الحكم عمر محمد آل علي بإلغاء 3 أهداف للنصر سجلها تباعاً عن طريق ريان مينديز في الدقيقتين 33 و47، والبديل عبدالله توري في الدقيقة 83 بعد العودة لتقنية الفيديو.

ونجح «العميد» في تسجيل هدفه الوحيد عن طريق البرتغالي ريان مينديز في الدقيقة 76.

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