دبا الفجيرة يحصل على النقطة الأولى في «التحفة»

المصدر: دبا - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعد مرور 6 أشهر بالتمام والكمال على افتتاح ملعب تحفة النواخذة في العاشر من سبتمبر الماضي، يحصل فريق دبا الفجيرة على أول نقطة له على أرضية ملعبه أمام ضيفه اتحاد كلباء في الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين.

وخاض دبا الفجيرة على ملعبه 9 مباريات سابقة، تلقى الهزيمة في 8 مواجهات مع تعادل وحيد ولم يحقق الفوز في أي مباراة داخل ملعبه، حتى النقاط الأربع السابقة حصدها الفريق خارجه بالفوز على النصر والتعادل أمام الوصل.

ولا تزال وضعية الفريق صعبة للغاية، وربما يحتاج «النواخذة» إلى معجزة في البقاء تتمثل في ضرورة تحقيق الفوز في 5 مباريات على أقل تقدير من الجولات السبع المتبقية من عمر الدوري مع هزيمة منافسيه الظفرة والنصر لمزيد من النقاط في قادم المباريات.

نهائي

وعلى الورق فإن دبا يمكن أن يبقى مع الكبار، أما على أرضية الملعب، فالوضع يختلف تماماً، ولذلك ستكون المباريات المقبلة له أشبه نهائي كؤوس، وستكون في غاية الصعوبة إذ يلاقي بني ياس وخورفكان والوحدة والبطائح، النصر، الشارقة، الظفرة. وعلى الرغم من تطور أداء الفريق خلال لقاء الديربي أمام كلباء إلا أن الفريق أهدر نقطتين ربما يندم عليهما كثيراً.

وكشفت المباراة ظهوراً لافتاً للاعب الشاب أحمد نبيل الذي زج به العبدولي في الشوط الثاني وتمكن من استغلال فرصته على أكمل وجه ليدرك هدف التعادل الذي أحرزه من تسديدة خارج منطقة الجزاء ويتبعه البديل جمال معروف، والذي أنقذ فريقه من الهزيمة بتوقيعه على هدف التعادل الثاني، والذي رد به على تقدم كلباء بهدف الكساندرو سيسالدو.

فرص

وقال حسن العبدولي المدير الفني لدبا الفجيرة: لعبنا من أجل الفوز وضاعت لنا فرص كثيرة في الشوط الأول كانت كفيلة بحسم المباراة منذ 45 دقيقة الأولى، مشيراً إلى أن الأخطاء التي ارتكبها الفريق أدت إلى ولوج هدفين بمرمى الفريق ، وأتمنى أن ينجح الفريق في استعادة النغمة في قادم المباريات.

سيناريو مكرر

بدوره، قال الإيراني فرهاد مجيدي المدير الفني لاتحاد كلباء: الشوط الأول لم نقدم الأداء المرجو وتحسن الأداء في المشهد الثاني من المباراة، لكن ما يعاب على لاعبي كلباء هو استقبالهم لأهداف في الوقت بدل الضائع، حيث حدث هذا السيناريو أكثر من مرة. واعترف المدرب بتراجع النتائج.

وقال: علينا العمل أكثر، وأتابع تطورنا كثيراً مقارنة بالدور الأول من الدوري في أسلوب اللعب، نمتلك لاعبين شباب جيدين، وأعتقد أن لاعبي كلباء الشباب هم مستقبل الكرة الإماراتية، وفي رأيي وليد راشد سيكون الظهير الأيمن الأفضل للمنتخب وكذلك سلطان عادل هم مستقبل المنتخب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز