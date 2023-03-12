ختام «كأس زايد بن هزاع» اليوم في أبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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تختتم، مساء اليوم على ملاعب أكاديمية نادي أبوظبي الرياضي بالمشرف، بطولة كأس الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل نهيان السنوية الـ 13 لأشبال الكرة تحت 12 سنة المحلية وتحت 14 سنة الدولية، التي نظمها نادي أبوظبي الرياضي، بإشراف مجلس أبوظبي الرياضي.

حيث يلتقي في نهائي تحت 14 سنة أكاديمية نجوم الغد العماني مع نادي التعاون السعودي بعد فوز نجوم الغد على الموهوبين الكويتي 2 - ‏1 والتعاون السعودي على جيزان السعودي 2 - 1 ، ويسبق نهائي تحت 14 سنة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي جيزان والموهوبين.

وعلى مستوى فئة تحت 12 سنة تأهل فريقا أبوظبي الرياضي وأكاديمية الريدز من دبي للنهائي بعد فوز أبوظبي على سليساو بهدفين، فيما فاز فريق الريدز على أكاديمية باس في الوقت الإضافي 4 - 2 ، وتسبق مباراة المركزين الأول والثاني مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين فريقي باس وسليساو.

وافتتح محسن محفوظ عضو مجلس الإدارة مدير عام النادي مساء أول من أمس، منافسات البطولة الدولية الكروية السنوية والتي شهدت مشاركة 6 فرق تمثلت في فرق نادي أبوظبي الرياضي، وأكاديمية نجوم الغد العماني، أكاديمية جيزان السعودية، أكاديمية نادي التعاون السعودي، أكاديمية الموهوبين الكويتية.

وفريق نادي كيندر تارجوفيستي الروماني، وأسفرت نتائج الجولة الأولى، عن تعادل فريق الموهوبين الكويتي وأكاديمية نادي كيندر الروماني بهدف لكل فريق، كما فاز فريق التعاون السعودي على الموهوبين الكويتي 3 - 1 ، وفاز التعاون السعودي على كيندر الروماني 3 - 0.

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